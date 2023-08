Plopsa stelt Carl Lenaerts aan als nieuwe CEO

Plopsa is verheugd om de benoeming aan te kondigen van Carl Lenaerts als haar nieuwe CEO. Vanaf oktober zal Lenaerts de leiding nemen over de pretparkengroep.

Carl Lenaerts brengt rijke ervaring mee naar zijn nieuwe rol bij Plopsa, waar zijn visie en passie waardevol zullen bijdragen aan de verdere groei van de pretparkengroep. Lenaerts was tot nu aan de slag als CEO bij Standaard Boekhandel en voordien in verscheidene leidinggevende functies bij Kinepolis, Club Brugge en in de banksector.

Carl Lenaerts: “Ik ben vereerd en enthousiast om de rol van CEO bij Plopsa op mij te mogen nemen. Plopsa is een uniek Belgisch bedrijf met als missie haar bezoekers magische momenten te laten beleven. Ik kijk ernaar uit om samen met het getalenteerd Plopsa-team aan de slag te gaan en de ambitieuze toekomstplannen te verwezenlijken.”

Hans Bourlon & Gert Verhulst: “We zijn ervan overtuigd dat Carl Lenaerts de juiste persoon is om dit nieuwe hoofdstuk van Plopsa te leiden. We willen ook Koen Clement en Koen Peeters bedanken die als interim-CEO’s op korte termijn er in geslaagd zijn om het bedrijf op een stabiele koers te zetten. Zij zullen Plopsa verder opvolgen van uit hun rol in de raad van bestuur. Het is nu aan de nieuwe CEO om hun werk verder te zetten.”

