Ploegsteert Groep bestaat 100 jaar en viert dat met boek: “Met dank aan alle mensen die hier werken en werkten, zonder hen was dit nooit gelukt”

In Ploegsteert, een dorp dicht bij de Franse grens, worden al 100 jaar bakstenen gemaakt. Wat begon als eenvoudig bedrijf groeide uit tot groep, waar de familiale band heel sterk speelt. Om de verjaardag te vieren, werd een boek gemaakt met heel wat mooie verhalen van huidige en voormalige medewerkers. “Het boek draag ik dan ook op aan alle mensen die hier werken en werkten, want zonder hen was dit nooit mogelijk geweest”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip De Bruyn (67).

Ploegsteert is naast een dorp niet enkel een nummer van het Zesde Metaal, het is ook de thuisbasis van de Ploegsteert Groep, een producent van bouwmaterialen. De groep telt drie bedrijven en stelt in totaal 261 mensen tewerk. Bij de Steenbakkerijen van Ploegsteert worden keramische bouwmaterialen geproduceerd. In 2012 kwam Prefaxis, met momenteel een afdeling in Zonnebeke en één in Ploegsteert, bij de groep, een firma die zich buigt over holle betonwanden en keramische prefabmuren. In 2020 vervoegde ook Douterloigne beton uit Anzegem zich bij de Ploegsteert Groep.

Voor de groep begon het allemaal 101 jaar geleden, op 17 mei 1922 om precies te zijn. “Net na de verwoestende Eerste Wereldoorlog was de vraag naar bakstenen groot”, begint gedelegeerd bestuurder Philip De Bruyn het verhaal van zijn bedrijf. “De regio telde toen tal van steenbakkers, maar dat waren vooral landbouwers. We konden eerder spreken van een stiel, niet van een industrie.”

Dat laatste veranderde in 1928 toen Remi De Bruyn gedelegeerd bestuurder werd van de kleine plattelandsonderneming ‘Briqueteries du Progrès’. In 1941 krijgen de steenbakkerijen de naam Briqueteries Mécaniques de Ploegsteert. Tijdens de Tweede Oorlog valt het werk niet stil, maar het wordt wel seizoenarbeid. Het zijn vooral vrouwen die het werk van hun echtgenoot overnemen. De mannen zijn gevlucht of leven ondergedoken. Op 9 september 1943 gooien de Britten per vergissing een lading bommen op het station van Le Touquet. Ook de site van de steenbakkerijen wordt getroffen, ahcttien burgers komen om het leven waarbij enkele werknemers.

In januari 1964 komt Joseph De Bruyn aan het hoofd van het bedrijf, de vader van de huidige CEO Philip De Bruyn. Het is Philip die tijdens de oliecrisis in de jaren ’80 een nieuw afdeling uit de grond stampt: Ceratec, een technologie- en engineeringbedrijf. Differentiatie of het zich ontwikkelen in verschillende richtingen bleek later een van de sterktes van de groep te zijn. Heel wat collega’s gingen failliet of verdwenen.

Briqueterie du Progrès au Touquet begin de jaren 20: het maken van handvormstenen, op blote voeten. © Repro EF

Ondertussen viert de groep zijn 100ste verjaardag en voor de gelegenheid werd een mooi boek gemaakt. Karolien Emmers van Studio Kemmers ging in de bedrijfsarchieven op zoek naar verhalen waarmee ze het werk samenstelde. In het verhaal van de steenbakkerij springt de familierelatie in het oog. “Met stip op één bij ons is inderdaad onze hechte band die wij hebben”, aldus Philip De Bruyn. “Het is het recept voor stabiliteit en langetermijnvisie. Maar ik draag het boek ook op aan al onze medewerkers, want zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest.”

Ondertussen kijken opvolgers Louis De Bruyn (38) en diens neef Maxime Busschaert (38) volop naar de toekomst. “Er zal altijd worden gebouwd, crisis of geen crisis. We maken wat we kunnen verkopen, onze stock blijft beperkt. We zijn op dit moment een relevante speler en we willen dat ook blijven”, aldus Maxime Busschaert.

Technische competenties

Ceratec heeft het op de internationale markt iets lastiger door onder meer loonkosten die steeds hoger worden en personeel dat moeilijker te vinden is. “We zullen dus het verschil op een andere manier moeten blijven maken. Het bijscholen van onze medewerkers is altijd belangrijk geweest en dat zal ook zo zijn in de toekomst. De technische competenties worden steeds meer gespecialiseerd”, staat te lezen in het boek ‘Ploegsteert 100’.

Op zondag 1 oktober nemen zowel Ploegsteert als Ceratec deel van de Open Bedrijvendag. De deuren gaan open van 10 uur tot 17 uur. Bezoekers krijgen de kans om het productieproces te volgen van klei tot verpakte snelbouwsteen. Als kers op de taart krijgt de bezoeker een kijk achter de schermen van de volautomatische productiehal voor geprefabriceerde keramische muren. Ook bij Ceratec gaan zondag de deuren open.

Het boek ‘Ploegsteert 100′, dat 244 pagina’s telt, wordt gratis verdeeld onder alle werknemers en gepensioneerden van Ploegsteert en Ceratec. Vanaf zondag 1 oktober is het te koop voor de prijs van 25 euro. Vraag uw exemplaar aan via marcom@ploegsteert.com.

Open Bedrijvendag in West-Vlaanderen

Elke eerste zondag van oktober openen sinds 1991 honderden bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren de deuren voor het grote publiek. Op 1 oktober vindt de Voka Open Bedrijvendag voor de 33ste keer plaats. In West-Vlaanderen nemen 55 bedrijven deel aan de dag. Een van de hotspots dit jaar is de gemeente Zwevegem. In die gemeente kan je onder meer de bedrijven Begrafenissen Messiaen, IMOG en de Sustainable Development Group bezoeken, een producent van duurzame grondstoffen, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke grondstoffen en productieprocessen.