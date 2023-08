Play It haalt ruim 1,2 miljoen euro vers kapitaal op

Het Kortrijkse bedrijf Play It zet game based learning in om bedrijfsopleidingen sneller en efficiënter te maken. Met een tweede investeringsronde haalt het maar liefst 1.2 miljoen euro vers kapitaal op. Trustcapital, filiaal van Koramic Holding, de investeringsmaatschappij van Christian Dumolin, verhoogt zijn participatie aanzienlijk en leidt de ronde. Daarnaast trekt Play It enkele zwaargewichten uit de Belgische bedrijfs- en technologiewereld aan. Steven Buyse van CVC Capital en Arne Vandendriessche van Signpost Group investeren in eigen persoon. Oprichters Mike Ptacek en Brecht Kets behouden samen de meerderheid. Naast Hilde Famaey van Trustcapital, zal Arne Vandendriessche de raad van bestuur versterken. Nouri Zouaghi werd vanwege zijn 20 jaar ervaring in de digitale learning wereld aangetrokken om de rol van Chief Revenue Officer te vervullen.

Internationale expansie

Play It, opgericht in 2017 en sindsdien gestaag gegroeid, ook in coronatijden, heeft vaste voet aan de grond in thuisland België, maar ook in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk tot Roemenië en heeft wereldwijd verspreide gebruikers. En daar blijft het niet bij. De oprichters zijn ervan overtuigd dat het, dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI en de nieuwe investeringsronde, de verdere expansie naar het buitenland kan versnellen.

De volgende drie domeinen worden het speerpunt van de groei: cyber security en gdpr, veiligheid en preventie, en Play It Creator, de laatste toepassing van Play It waarmee bedrijven opleidingen en scenario’s kunnen personaliseren en volledig zelf kunnen bouwen.

Versterking in het kapitaal

Tijdens deze ronde werd er €1.2M geïnvesteerd in het bedrijf door Trustcapital, Steven Buyse, Arne Vandendriessche en originele oprichters Brecht Kets en Mike Ptacek. Daar bovenop nemen deze partijen alle aandelen over van DAE Studios (spin off Howest waar projecten uit haar games opleiding DAE kunnen incuberen) en Bluehealth Innovation, welke hun rol als incubator en initiële investeerders volbracht hebben. imec.istart blijft aanwezig in het kapitaal. Naast de oprichters wordt Trustcapital de belangrijkste aandeelhouder, gevolgd door, Steven Buyse en Arne Vandendriessche.

“Via gametechnologie medewerkers opleiden en bedrijven helpen is een logische next step. Game-based learning is veel efficiënter en interactiever dan traditionele opleidingsvormen. Bedrijven kunnen levens redden, minder risico lopen én centen besparen via de oplossingen van Play It. Samen met het team van Trustcapital zullen we Brecht, Mike en Nouri helpen om nog sneller te groeien en te professionaliseren.”, aldus Arne Vandendriessche.

Impact op de werkvloer bij bedrijven met Play It Secure en Play It Safe

Databescherming en cybersecurity zijn actuele thema’s. In vele bedrijven staan ze hoog op de agenda. Maar een goede opleiding rond GDPR en cybersecurity is moeilijk te vinden. Met de game based opleidingen van Play It leren spelers de verschillende regels interactief en visueel aan de hand van praktische situaties. De opleiding wordt in een visueel aantrekkelijke simulatie gegoten waartoe alle medewerkers toegang krijgen. Zowel phishing, wachtwoorden, e-crime, en verwijderbare media behoren tot het aanbod. Met Play It Secure kunnen bedrijven personeel tot vier keer sneller opleiden, met als resultaat dertig procent minder incidenten en een hoge tevredenheid bij het personeel. Ondermeer Kinepolis is een tevreden klant.

“Je hoort mij niet beweren dat de GDPR saai is, maar de meeste van mijn collega’s vinden films toch net iets boeiender. Ik zocht dus naar een andere aanpak dan de traditionele classroom training of e-learning. Wat zou het bijvoorbeeld geven als we er een spel van konden maken…? Ik contacteerde het Data Protection Institute als autoriteit voor de inhoud en Play it als autoriteit in game based learning. De resultaten waren fantastisch!“ vertelt Stefaan Claes, DPO bij Kinepolis.

Ook op vlak van veiligheid en preventie op de werkvloer heeft Play It al zijn strepen verdiend. Het is met Play It Safe onder meer actief in de chemische sector met klanten als Borealis. Koen Colpaert, Group Process Safety Manager bij Borealis getuigt: “Door gebruik te maken van de kracht van spel, konden we het bewustzijn van onze regels vergroten. Onze mensen konden zich inleven in de inhoud door de aangepaste omgeving en cursussen. We konden onveilige situaties simuleren en niet alleen de kennis van onze werknemers verbeteren, maar hen ook de regels laten toepassen. Het ging viraal binnen het bedrijf. Dit resulteerde in 30% minder overtredingen.”

Play-It Creator: zelf game-scenario’s bouwen met behulp van AI

AI speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de laatste nieuwigheid van het bedrijf, Play-It Creator, waarmee bedrijven opleidingen en scenario’s kunnen personaliseren en volledig zelf kunnen bouwen. Een herkenbare avatar en werkkledij, een aangepast leeraanbod voor verschillende profielen en een realistische 3D-representatie van de werkplek behoren onder andere tot de mogelijkheden bij het maatwerk aanbod. Het gebruik van AI versnelt en vereenvoudigt de creatie van game based learning drastisch.

Mike Ptacek, mede-oprichter en CCO van Play It: “Met OpenAI GPT-4 kunnen gebruikers onder andere tekst omzetten in video. Deze ontwikkelingen sluiten perfect aan bij onze ambitie om het proces tot het bouwen van eigen digitale learning en in dit geval game based learning drastisch te versnellen en te vereenvoudigen. Zo stelt het bedrijven in staat om tekst direct om te zetten in een interactieve opleidingsgame, zonder dat ze daarvoor een programmeur nodig hebben”.

“Dankzij AI kunnen we snel en makkelijk scenario’s en content genereren met tal van mogelijkheden: animaties van personages, dynamische leersituaties die herhaling fun maken, een virtuele en slimme coach die vragen beantwoordt tijdens de game. Deze scenario’s kunnen we nu al automatisch omzetten in meer dan 30 verschillende talen, zowel schriftelijk als gesproken en afgestemd op sector en omgeving. En dat is uniek in België”, vervolledigt Brecht Kets, mede-oprichter en CEO.