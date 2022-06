Platform Welbi brengt vragers en aanbieders van hulp samen

Welbi, een initiatief van zorggroep Curando vzw en CEVI, een IT-partner, in samenwerking met Ferm, is een platform dat mensen uit dezelfde buurt samenbrengt om elkaar te helpen. Mensen kunnen enerzijds aangeven waarmee ze iemand willen helpen en anderzijds aangeven welke hulp ze zoeken.

Iedereen ouder dan 16 kan zich aanbieden op Welbi. De aanbieder van een dienst bepaalt zijn tarief zelf. Sommige taken zijn nu eenmaal zwaarder of intensiever. Er is wel een minimum- en maximumbedrag van respectievelijk 2 en 13 euro per uur.

Meerdere diensten

Voor elke klus betaalt een aanvrager daarbovenop telkens nog een bijkomende vergoeding van 2 euro per uur. Die bestaat uit btw, verzekering, betalingskost, administratiekost en eventuele ondersteuning bij klachten en problemen, door Welbi op zich genomen. Diensten die kunnen aangeboden worden, gaan van klusjes, winkelen, vervoer, oppassen, digitale ondersteuning of gewoon voor een babbeltje.

“Op 26 april 2022 keurde het gemeentebestuur van Ichtegem het engagement tot samenwerking met Welbi goed”, vertelt schepen van Welzijn Willy Hosten.

“De keuze voor een samenwerking past in het meerjarenplan waarin de gemeente op zoek wil gaan naar samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners om zo een groter zorgnetwerk op te bouwen. Met dit platform stimuleren we de maatschappij, de mensen zelf dus, om zich in te zetten voor de zorg. Met dit initiatief willen we financiële, fysieke en psychologische drempels wegwerken. In dat opzicht hebben we met Welbi een opportuniteit gevonden die we niet konden laten liggen. Registeren kan via www.welbi.be of via de app. Met vragen of voor extra informatie kunnen mensen terecht op het nummer 078 05 01 48 of via hallo@welbi.be Mensen kunnen ook terecht in het fysiek welbipunt in woon-zorgcentrum Sint-Anna in Eernegem.” (RI)