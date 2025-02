Platenzaak Crate Records verhuist van Overbekeplein 6 naar het hoekpand op huisnummer 1

Sinds augustus 2020 vind je Tom De Geeter en zijn platenzaak/bar op Overbekeplein 6. Nog tot zaterdag 8 februari 18 uur kan je Crate Records daar bezoeken. Dan verhuist de grafisch ontwerper en illustrator naar het gewezen pand van ‘Onder De Olijfboom’ op Overbekeplein 1. Crate Records gaat op vrijdag 7 maart daar open.

“Ik was al een tijdje aan het kijken naar een nieuwe locatie. Ik miste een zomerterras en merkte dat ik vooral in maart, april, september en oktober klanten misliep. Dit zijn de maanden waarin mensen volop willen genieten van de eerste en laatste zonnestralen. Dat was een belangrijke reden om uit te kijken naar een andere plek. Aan het nieuwe hoekpand heb je een terras langs beide zijden”, vertelt Tom.

“Daarnaast biedt het nieuwe pand meer ruimte, met binnen dubbel zoveel plaatsen. Hier merkte ik dat ik soms aan mijn maximumcapaciteit zit: er kunnen maximaal 70 mensen binnen. Op de nieuwe locatie heb ik bovendien een aparte werkruimte, in plaats van tussen de vinylplaten boven te werken.”

Grote verbouwingen zijn niet nodig. “Ik voorzie een bar en ga schilderen. De muren worden volledig wit, met illustraties, kaders, posters en stickers – een georganiseerde chaos die zo kenmerkend is voor Crate Records. Die unieke stijl wil ik absoluut behouden.”

Het concept van Crate Records blijft hetzelfde. “Ik blijf ruimte voorzien voor signeersessies en evenementen. Een plek voor beleving, met bijvoorbeeld af en toe een karaokeavond of een singer-songwriter die komt spelen. Op de kaart zullen nog steeds lokale streekbieren staan, mijn eigen picon en samenwerkingen met bevriende ondernemers zoals de koffielikeur ‘Immohrtal’ en amaretto ‘Amohr’ van de Social Club en deDingen. Daarvoor heb ik trouwens het label gemaakt.”

Nieuw is de focus op slow shopping in het winkelwandelgebied. “Een idee dat al langer in mijn hoofd zit. Daarom zal de zaak ook op zondagnamiddag open zijn, van 14 tot 18 uur. Mensen houden ervan om rustig door platen te snuisteren en te genieten van een koffietje op het terras. Met de nieuwe locatie wil ik dat gevoel nog meer versterken.”

Geïnteresseerd in het huidige pand van Crate Records? Stuur een mail naar info@craterecords.be.