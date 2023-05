Plassendale Chemie in Oostende zet zijn deuren open tijdens Ontdekkingsweekend Chemie & Life Sciences

Zaterdag 13 mei zet ook Plassendale Chemie, Oudenburgsesteenweg 100 in Oostende, haar deuren open tijdens het Ontdekkingsweekend Chemie & Life Sciences. De drie nauw samenwerkende Seveso-bedrijven laten maximaal 300 mensen toe tijdens een bezoek van anderhalf uur.

Ooit was naast de mailbootverbinding Oostende-Dover den UCB ofte den Union chemique – sommigen hadden het ook over de Solvay, de cokesfabriek of de Zoete Dood – de belangrijkse werkgever uit de streek. Duizenden vonden er een job als arbeider, technisch of administratief geschoolde of ingenieur. Meer dan een eeuw evolueerde het bedrijf van cokesfabriek voor stadsgas over meststoffenproducent, tot fijne chemie en vandaag tot chemiecluster voor hernieuwbre grondstoffen.

Microalgen

Op de site Plassendale Chemie langs het Kanaal Oostende-Brugge zijn drie bedrijven de klok rond en 7 op 7 actief. Proviron Oostende is een familiebedrijf dat ook actief is in Antwerpen, de VS en China en in Oostende componenten produceert voor groene banden, voedingsadditieven voor dierenvoeders en microalgen als gamechanger bij de switch naar nieuwe voedingseiwitten.

Evonik is in meer dan 100 landen bedrijvig in branches zoals automotive, coatings, cosmetica, plastics en farma. De Oostendse vestiging is specialist in silica-additieven voor tandpasta.

Ostend Basic Chemicals (OTC) produceert in een van de grootste installaties in Europa ftaalzuuranhydride. Die vindt zijn weg als basisgrondstof in polyesterpolyolen, weekmakers en polyesterharsen. De meest gebruikte toepassingen zijn isolatiepanelen in PUR, flexibele PVC producten en jachten.

Groene stoom

Als drinkwaterleverancier is Farys het jongste bedrijf op de site. Deze dienstverlener levert koel- en bluswater en gedemineraliseerd water vanuit het kanaal aan de chemische cluster. Azteq is de Vlaamse pionier in industriële hernieuwbare energie.

In Plassendale Chemie werken 250 mensen. “Maar we blijven zoeken naar medewerkers met een technisch profiel. Zo zijn er momenteel negen vacatures open”, weet Dieter Ulrichts, operational director bij Proviron.