Plantencentrum pakt uit met nieuwe inkom en parking: Wilgenbroek klaar voor de Helleborusdagen

Voor het plantencentrum Wilgenbroek in Oostkamp is de maand februari reeds voor het negende jaar ook de Helleborusmaand. Dit jaar zal het toch even iets anders zijn. Recent werd ook hun nieuwe parking en inkom officieel ingehuldigd.

Simon D’Hoorde (30) en Tineke Van Paemel (33) zijn de ouders van Arthur (4) en Louise (2) en zijn sinds twee jaar de zaakvoerders van het Wilgenbroek. Ze hebben in die tijd heel veel aandacht besteed aan het comfort van hun bezoekers met een nieuwe en vooral veiligere parking, en een inkom die nu uitkijkt op de parking vooraan het Wilgenbroek.

Het plantencentrum is beroemd om hun Helleborusplanten. Hun zusterbedrijf Kwekerij Helleborus is wereldtop in veredeling en productie van Helleborusplanten.

De vertoonde collecties in het plantencentrum zijn dan ook uniek. Deze winterbloeiende plant, die momenteel een van de meest populaire tuin- en terrasplanten is geworden, vind je uitgebreid terug tijdens een prachtige expositie in de serres met heel wat andere winterbloeiende planten.

Tijdens het openingsweekend werd er al samengewerkt met gepassioneerde kunstenaars. De florale installatie wordt dit jaar verzorgd door het floristieke duo Els Geerdens en Martine Meeuwsen, maar er gebeurt veel meer in het Wilgenbroek.

High tea

Op zaterdag 11 februari is er een cursus bloemschikken door Els Geerdens, een ervaren florist. Op haar Facebookpagina Ateljee E vind je meer informatie.

Cursus bloemschikken of high tea in de serres?

De dag erna is er high tea in de prachtige florale serres van het Wilgenbroek. De Helleborus is een winterbloeier die zich in de maand december, januari en februari van zijn beste kant laat zien. Te midden van deze prachtige bloemen, die ons al doen verlangen naar de lente, kan je genieten van een high tea van Maison Florence.

Op zaterdag 18 en zondag 19 februari is het Wilgenbroek doorlopend open voor de negende editie van de Helleborus Floral Award waar professionele floristen en studenten hun werk met Helleborus voorstellen onder het thema Natural Art. Zondag 19 februari start om 9 uur een ontbijt in de serres van het Wilgenbroek. Het Wilgenbroek is gelegen in de Wilgenbroekstraat 60 in Oostkamp.

(Geert Stubbe)

Info en inschrijven: www.hetwilgenbroek.be