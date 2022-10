Plant-T brengt nieuwe gezonde snack op de markt: “In overleg met Kinepolis om product te verkopen”

Met Plant-T heeft David Van Steenkiste een nieuw product gelanceerd. Na eerdere lanceringen van verticale moestuinen en groene kaviaar brengt hij nu gevriesdroogd fruit op de markt. “Een ideale vegan snack”, klinkt het. En wij deden de test.

Nu de markt van vegan voeding enorm groeit, wil ook Van Steenkiste op de kar springen. “Her en der gaat men op zoek naar gezondere producten en dat is ook zo voor snacks. Intussen bestaan er al heel wat gezonde repen, maar dit is echt een snack.” De voormalige herborist van sterrenrestaurant Hertog-Jan haalt een aantal potjes tevoorschijn. In de potjes herkennen we verschillende fruit- en groentesoorten waaronder onder meer erwtjes, aardbeien en kersen. “Die zijn ontwikkeld voor particulier gebruik. Je kan ze zo opeten, of verwerken in andere gerechtjes. We zijn momenteel in gesprek met Kinepolis en een hogeschool om de potjes te verdelen.”

Testperiode

De man uit Beernem ging zelf aan de slag met een machine om het product te testen. “Na een testperiode vond ik een ander bedrijf dat dit voor me wil produceren. Het is een heel intensief proces, want het duurt tot vijf dagen om al het vocht uit de vruchten te halen. Het eindproduct is zodanig droog, dat het zelfs weer vocht opneemt als je een potje te lang laat openstaan.” De kunst ligt volgens de zaakvoerder in de balans. “Want als je het te ver laat komen, verlies je ook alle voedingsstoffen.”

Variaties

Daarnaast werkt Van Steenkiste ook voor professionelen. Chefs en zaakvoerders uit de gastronomische wereld kunnen bij hem aankloppen voor variaties van het product. “Ze gebruiken het in desserts, slaatjes, als poeder of crumble. We hebben gemerkt dat er nog één iemand anders dit product maakt. Het gaat om een Spaans bedrijf dat veel hogere prijzen heeft. Wij gebruiken fruit dat lokale boeren zouden weggooien omdat het niet als vrucht kan verkocht worden. Soms is dat door een plekje of deuk, maar hiervoor is het ideaal.”

Je kan het product aankopen via de webshop op de website www.plant-t.be.