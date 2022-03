Plancha Boutique, platenwinkel met workshops opent in Kortrijk

In hartje Kortrijk, op een boogscheut van De Leie, ligt Plancha Boutique. Gerund door Matthieu Moerenhout (41) en ondersteund door zijn partner en toeverlaat Marie Van Hoe (37). “We willen Plancha bekend maken aan de brede bevolking. Door het aanbieden van een fysieke winkel en workshops hopen we hiermee tegemoet te komen” klinkt het.

Matthieu heeft zelf al jarenlange ervaring in het ondernemen. Als eigenaar van Gedelec, gespecialiseerd in wafelijzers, pannenkoekenijzers, grills en plancha’s weet hij als geen ander waar de noden van de creatieve mens liggen. “Sinds een 15-tal jaar leveren we al plancha’s aan restaurants, pretparken, hotels. We hebben dus al wat knowhow op dit vlak”.

Tot voor kort bood hij het assortiment aan vanuit een groothandel in Anzegem. “Dankzij de vele hobbykoks, de stijgende trend van buitenkeukens en de groeiende vraag naar plancha’s op stadsterrassen, werd de vraag naar die plancha’s erg groot. Daarom gingen we dus op zoek naar een nieuwe locatie”, klinkt het. Die locatie werd in Kortrijk gevonden. “De verbinding tussen de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden met gezellige terrassen lijkt de ideale locatie om de eerste Plancha Boutique van België te vestigen”.

Start2Plancha

Naast een fysieke winkel zetten ze ook in op workshops. “Voor vele mensen is het gebruik van de plancha nogal nieuw, daarom bieden we Start2Plancha-workshops aan. Daarin wordt dieper ingegaan op wat je kan doen met een plancha, maar ook op het onderhoud. De eerste workshop van 8 april is al volzet, maar er volgt een extra editie op donderdag 14 april”, aldus Moerenhout.

(EDLB)