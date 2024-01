Plancha Boutique en Bloemen Vincent Docquir lanceren valentijnsactie

Matthieu Moerenhout (43) van Plancha Boutique en bloemist Vincent Docquir (51) organiseren een valentijnsactie van 1 tot 14 februari. Wie een plancha aankoopt, trakteert Matthieu op een gratis boeket bloemen ter waarde van 30 euro. Vanaf 75 euro krijg je van Vincent Docquir een gratis vaas bij. “Zo ben je helemaal klaar voor een valentijnsdiner mét bloemen.”

Plancha Boutique en Bloemen Vincent Docquir zijn tegenover elkaar gevestigd in de Leiestraat. “In maart zitten we hier twee jaar”, vertelt Matthieu, die de zaak openhoudt met zijn vrouw Marie Van Hoe (39). “We hadden een goed contact van in het begin. Als nieuwe handelaars in de straat zijn we altijd goed ontvangen geweest van Vincent. We vinden het leuk om elkaar te versterken en kwamen zo op het idee om met Valentijn iets te lanceren.” Bij de aankoop van een plancha – tot en met zaterdag 10 februari – kan je met de bon aan de overkant een boeket bloemen ter waarde van 30 euro verzilveren. “Wie graag een groter boeket wil, vanaf 75 euro, krijgt van mij een gratis vaas. Je kan tot 12 februari bestellen”, vult Vincent aan.

“In BBQ-land België is de gebruiksvriendelijke, multifunctionele bakplaat van Plancha nog te weinig gekend. Je kan er ontzettend veel gerechten op bereiden zoals bruschetta’s, coquilles, groentjes, zelfs wok en uiteraard vlees en vis. Daarnaast is een plancha heel gemakkelijk in onderhoud. Gedaan met kolen, geen vervelende rook en eenvoudig schoon te maken. Plancha Boutique is de ideale plaats om er alles over te weten te komen en ter plaatse uitleg te krijgen”, vertelt Matthieu. Je kan er ook terecht voor workshops om de plancha’s te leren gebruiken en inspiratie op te doen. De volgende zijn op 16 februari en op 11 april.

“Vergeet de glazen muiltjes, met een boeket in de hand, loop je altijd op bloemig land. En als kers op de bloemen, krijg je een gratis vaas erbij, voor een extra dosis kleur en blij”, dicht het duo vrolijk als besluit.