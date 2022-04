Pittems Menapii-varkensvlees is West-Vlaams streekproduct: “Exporteren zelfs al naar Italië”

Zeven jaar geleden vatte Ruben Brabant het stoute idee op om een oeroud Belgisch varkensras weer tot leven te roepen op een ecologische en diervriendelijke manier, en met resultaat. Recent werd het Menapii-varkensvlees officieel erkend als West-Vlaams streekproduct.

“Ik ben met mijn bedrijf AGS al heel wat jaren actief in de landbouw en stelde mij in 2015 de vraag hoe de toekomst van onze landbouw er uit zou zien de volgende jaren”, steekt Ruben Brabant van wal. “Ik vroeg mij af: zullen mensen nog evenveel vlees blijven eten? Wat worden de eisen qua kwaliteit en herkomst? Hoe zal het verhaal van verkoop rechtstreeks aan de consument evolueren? Kortom: zijn we goed bezig?”

“Ik had destijds al een grote liefde voor de verschillende varkensrassen en dacht dan ook in die richting om een nieuwe weg in te slaan. De doorbraak kwam er vrij onverwacht op een beurs in Gent, toen ik in gesprek raakte met een professor van de Gentse universiteit die mij vertelde dat een collega archeoloog beenderen teruggevonden had van het Menapisch varken, een ras dat regelmatig vernoemd werd in Romeinse geschriften en dat door de Romeinen 2.000 jaar geleden heel gesmaakt werd. Mijn interesse was meteen gewekt en toen we wat verder onderzoek deden, bleek er in archieven en archeologische verzamelingen heel wat materiaal van en over dit varken terug te vinden te zijn.”

Fokprogramma

“De kleine vonk werd een grote vlam en ik vatte het stoute idee op om dat 2.000 jaar oude ras weer tot leven te wekken en weer te gaan kweken als een echt Belgisch, zeg maar Vlaams, varkensras. We hebben weliswaar het Piétrain-varken, maar verder bestaat er geen oer-Belgisch ras meer. In samenwerking met diverse onderzoekers uit alle vakgebieden hebben we een fokprogramma opgestart om, vertrekkende van wilde everzwijnen, met het nodige kruisen en experimenteren, het Menapisch varken te herkweken.”

“Het heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd om het ras stabiel te krijgen en op een efficiënte wijze te gaan kweken. Het uiteindelijke doel was een varkensras te creëren dat een toevoeging is aan de differentiatie in varkensvlees, zowel wat smaak, uitzicht als textuur betreft en we zijn daarin geslaagd. Het vlees heeft een krachtige volle smaak, is goed doorspekt en heeft een stevige structuur.”

Breder verhaal

“We waren echter niet tevreden met het zuiver herkweken van het ras, we wilden het ook kaderen in een breder verhaal van diervriendelijk en duurzaam kweken”, gaat Bertjan Olivier verder. “Dierenwelzijn staat centraal en dus krijgen onze varkens veel ruimte in de stallen en laten we ze ook buiten in de weide lopen, waar ze echt kunnen grazen. Verder willen we dat alles zo duurzaam mogelijk gebeurt. Voor ons voeder worden geen transatlantische grondstoffen gebruikt, maar wel een waaier aan granen, linzen en restafval van bloem of bieten. We mogen met de hand op het hart zeggen dat al ons voeder 100 procent circulair is.”

Ons varkensvlees kan wedijveren met de grote Europese merken

“Ook wat de verwerking betreft, wilden we het verhaal doortrekken. Alle verwerking gebeurt in eigen beheer, van het kweken, over het versnijden en drogen tot het verkopen. We mogen trots zijn op het resultaat. Ons varkensvlees kan wedijveren met de grote Europese merken. We exporteren onze Menapii-hammen zelfs naar Italië waar ze in gespecialiseerde zaken tussen de grote lokale merken verdeeld worden.”

“Ons Menapii-vlees wordt ook niet massaal in de markt gegooid, maar kan enkel besteld worden via onze webshop of via onze smaakdealers, die op onze website te vinden zijn. Ons vlees is iets duurder, maar we willen hier niet over onderhandelen. Door de vrije uitloop en de diervriendelijke manier van werken is onze productiviteit uiteraard lager dan bij de grote kwekers, maar goede kwaliteit heeft nu eenmaal ook zijn prijs. En wie eens echt wil genieten, heeft er echt die paar euro meer voor over.”

(JG)

Voor meer informatie of bestellingen kan je terecht op de website www.menapii.be. Hier vind je ook de webshop. Bestellingen kunnen afgehaald of thuis geleverd worden.