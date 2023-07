Pieterjan (34) en Febe (32) openen vrijdag concept store ‘De Feniks’ in Tielt

Pieterjan Boom (34) en Febe Allyn (32) openen tijdens het weekend van de Europafeesten een gloednieuwe zaak in de Kortrijkstraat. In De Feniks zal je niet alleen gepersonaliseerd (hout)snijwerk van het koppel kunnen vinden, maar ook tal van andere ambachtelijke spulletjes van andere creatievelingen. Klanten zullen er straks ook workshops kunnen volgen en je kan er zelfs iets drinken in de bar. “We willen een vaste waarde worden in de Kortrijkstraat”

Pieterjan en Febe ruilden vier jaar geleden Brussel in voor Tielt en hielden in 2021 samen Ateljee Feniks boven de doopvont. “Het begon thuis met een kleine lasersnijder”, vertelt Pieterjan, die opgroeide in Nederland en in een vorig leven schrijnwerker was. “Een tafelmodelletje, maar onze gravures in hout en natuursteen deden het erg goed en we haalden al snel een grotere machine in huis. Je kunt ons werk ondertussen al in heel wat bloemen- en decoratiewinkels in de wijde omgeving vinden. Al snel werd ons huis te klein en in eerste instantie waren we van plan om een loods te zoeken en ons op die B2B-markt te blijven richten, maar uiteindelijk besloten we om toch voor een fysieke winkel te gaan.”

Voorrang aan lokale ondernemers

Die winkel komt in de Kortrijkstraat 58, waar voorheen een zaak met elektrische fietsen zat. De voorbije vijf weken veranderde het pand onherkenbaar. Nu al staat er heel wat decoratie uitgestald. Behalve het eigen lasersnijwerk vind je in De Feniks onder andere keramiek, houtwerk, decoratie, juweeltjes, kaartjes en stoffen tasjes. Het meeste van Tieltse bodem.

“Niet alles is van Tielt, maar Tieltse ondernemers krijgen hier wel voorrang”, gaat Febe verder. Zij werkt in het dagelijks leven op de personeelsdienst van het Tieltse Ekopak. “Alles is ambachtelijk en nagenoeg alles kan ook gepersonaliseerd worden. En bovendien hebben we nog plaats over, dus wie zelf een plaatsje wil in de winkel, kan gerust contact opnemen of kan even binnenwippen. Al waken we wel over de diversiteit van het aanbod. Concurrentie, zowel binnen de winkel als met andere zaken in de buurt, vermijden we liever. We willen uniek zijn.”

Bar met sapjes en mocktails

Achterin de winkel is een werkatelier met de lasersnijmachine van Pieterjan, maar de blikvanger van de zaak is toch de aparte barhoek met 22 zitplaatsen. Met de Europafeesten zal er straks ook buiten aan de zaak een terrasje staan. “Nog niet alles is af binnen. Zo zijn de stoelen voor de bar helaas nog in bestelling, maar de Tieltse Feesten wilden we koste wat het kost meepikken. Met het aanbod van de bar zetten we trouwens ook in op het lokale verhaal, met sapjes, koffie, thee, limonades en mocktails. Je zal hier ook gezelschapsspelletjes kunnen spelen, terwijl we later ook graag enkele workshops willen geven. Alcoholische dranken zetten we in eerste instantie niet op de kaart, al willen we op termijn ook graag taartjes en gebakjes aanbieden. We brengen heel graag mensen samen en willen een échte meerwaarde vormen voor de Kortrijkstraat. De nieuwe collegesite zal nog wellicht nog een paar jaar op zich laten wachten, maar we willen graag ons steentje bijdragen aan het winkelen in eigen stad.”