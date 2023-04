Pieter Vanbesien (29) neemt Vishandel Vandenabeele over

Inwoners van Sint-Kruis moeten het al maanden stellen zonder verse vis. Daar komt nu verandering in. Vishandel Vandenabeele uit de Julius Delaplacestraaat is in nieuwe handen. De 29-jarige Pieter Vanbesien uit Knokke, wiens ouders en grootouders een groothandel in viswaren runden, zal de zaak overnemen.

Eddy en Hilde hadden vele jaren een trouw cliënteel en waren gekend voor hun kwaliteit en versheid, iets wat de nieuwe uitbater wil verderzetten. De nieuwe uitbater wordt de 29-jarige Pieter Vanbesien, die afkomstig is van Knokke en wiens ouders en grootouders een groothandel in viswaren runden. Hij is groot geworden tussen de vis en weet er dan ook alles van.

Vanbesien is vele jaren kok geweest en werkte graag met Noordzeevis. Zijn bereidingen zullen in de winkel ook een extra troef zijn naast het grote aanbod verse vis. Pieter weet de weg naar verse vis. Hij weet bij wie hij moet zijn voor verse vis. Hij is niet bang om vroeg op te staan en in de vroege uurtjes samen met zijn vader het aanbod aan verse vis te gaan bekijken. Hij kan daarvan genieten. Een eigen viswinkel runnen wou hij al lang.

Het aantal vishandels is de laatste jaren enorm gedaald. Eddy en Hilde zijn dan ook blij dat er nu jonge uitbaters klaar staan om de zaken verder te zetten. Pieter vormt een koppel met Delphine Saelens, die haar eigen feestwinkel in Maldegem runt. Hij hoopt dat de Sint-Kruisnaars snel de weg zullen vinden naar de winkel die jarenlang gekend was voor hun verse vis, maar ook voor hun bereidingen en zeevruchtenschotels.

Vishandel Saint-Pierre opent op dinsdag 18 april. De zaak zal ook op zondagvoormiddag geopend zijn, net als Slagerij Colpaert aan de Moerkerksesteenweg. “Dan hebben mensen meer tijd, en kopen ze al snel iets om bij de aperitief te serveren”, luidt de redenering. Sluitingsdagen zijn zondagnamiddag en maandag.

Vishandel Saint-Pierre, Julius Delaplacestraat 35, Sint-Kruis