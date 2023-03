Pieter-Jan opent nieuwe fitnesszaak ‘GET FIT WITH PJ’: “Er was veel interesse en dat bracht alles in een stroomversnelling”

Pieter-Jan Naessens uit Heule opende zijn nieuwe zaak ‘GET FIT WITH PJ’ in Bissegem. Gepassioneerd door sport en gezonde voeding wil de gediplomeerde personal coach zoveel mogelijk mensen begeleiden naar een gezondere levensstijl op een leuke en haalbare manier.

Pieter-Jan Naessens (36) is gehuwd met Iene Ryckebosch (37). Samen met hun twee zonen Milo (13) en Leon (11) wonen ze in Heule. Hij studeerde A2 mechanica in het PTI Kortrijk. Pieter-Jan was twaalf jaar lang verkoper bij Assa Abloy, en werkte daarna drie jaar bij Lecot als technisch accountmanager. Naast zijn job was Pieter-Jan gediplomeerd ‘personal coach’ in bijberoep. Hij begeleidde sporters met sport- en voedingsschema’s.

Gratis lessen

“Voetbal, lopen, crossfit en fitness zijn mijn hobby’s. Vanuit mijn passie voor bewegen ben ik me ook gaan verdiepen in sport en voeding. Het duurde niet lang vooraleer ik sporters ook zelf begeleidde. Eerst deed ik dat vrijwillig, in het park van Heule. Ik gaf er twee jaar lang gratis sportlessen aan groepen van gemiddeld 25 personen”, vertelt Pieter-Jan. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om personal coaching nog een tijd in bijberoep uit te oefenen. Maar door de grote interesse ging alles in een stroomversnelling. Het was niet langer combineerbaar”, vertelt hij.

‘GET FIT WITH PJ’ is toegankelijk voor iedereen. Sporters en niet-sporters. “Ik geef training op maat van iedereen. Ook aangepast aan personen met onder andere artrose en gewrichtspijnen. Op dit ogenblik zijn er vijf verschillende groepslessen voor vijf niveau’s, dus op maat van zowat iedereen. In de combinatie voeding/sport is elke deelnemer vrij. Je kan je laten begeleiden in sport zonder de voeding en ook omgekeerd”, licht Pieter-Jan toe.

‘GET FIT WITH PJ’ helpt de mensen met wat ze wensen. “Er moet een goede klik zijn tussen de klant en mezelf. Ik vind dat belangrijk. Dit is de basis voor een goeie samenwerking. Personal coaching is meer dan lesgeven. Je bent een luisterend oor, een motivator. Ik hecht daar veel belang aan. Iedereen moet er een goed gevoel aan overhouden”, besluit Pieter-Jan.

Er zijn diverse formules. Zo kan je kiezen uit ‘1 op 1 personal training’, ‘duo personal training’ en ‘groepslessen personal training’ met maximum vijf personen. Dit zijn allemaal trajecten van twaalf weken. Naast het intakegesprek en een bodyscan waar we het vetpercentage en de spiermassa meten, kan je starten aan de training die eenmaal per week doorgaat. Uiteraard is er de online coaching en de opvolging tijdens het traject. Andere groepslessen zijn ook mogelijk. Je kan kiezen uit onder meer ‘weight circuit’ en ‘kangoo jumps’. Voor groepslessen wordt gewerkt met een beurtenkaart. Voor 15 euro kan je een volledige week kennis maken en deelnemen aan alle groepslessen, aan de hand van een proefabonnement.

‘GET FIT WITH PJ’, Gullegemsesteenweg 79 in Bissegem. Boekingen via www.getfitwithpj.be of telefonisch: 0468 15 24 02.