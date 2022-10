Pieter-Jan en Cindy maken van passie hun beroep met Northsea Motorhomes in Veurne

Toen Pieter-Jan Hoste (37) en Cindy Braem (40) voor het eerst met hun gezin op vakantie trokken met een gehuurde motorhome ging er een nieuwe wereld voor hen open. Die vakantieformule veranderde in een echte passie, die tot een carrièreswitch leidde. Met Northsea Motorhomes maakten Pieter-Jan en Cindy van hun passie hun beroep.

“Eigenlijk is het begonnen toen we eens iets anders wilden dan op hotel gaan tijdens onze skivakantie”, vertellen Pieter-Jan en Cindy. “Voor het eerst in ons leven huurden we een motorhome, en dat beviel zowel ons als onze drie kinderen zo dat we sindsdien al onze vakanties op die manier organiseren.”

“We zijn dan kleinschalig zelf motorhomes beginnen verhuren, tot we beslisten om samen de grote stap te zetten naar Northsea Motorhomes. Alleen was het moment niet ideaal gekozen… We zijn officieel gestart in april 2021, toen er nog altijd coronabeperkingen golden. Achteraf bekeken hebben we toch de juiste keuze gemaakt, want net door corona is de populariteit van reizen met een motorhome enorm gestegen.”

Totaalplaatje

Hun beslissing getuigt wel van durf, want Cindy gaf haar job in de financiële sector op, en Pieter-Jan ruilde zijn job in het familiebedrijf, de Nissan-garage van zijn ouders, om voor hun eigen zaak. “Het was natuurlijk een voordeel dat ik jaren als automecanicien heb meegedraaid in de garage”, zegt Pieter-Jan.

“We willen met Northsea Motorhomes een totaalplaatje aanbieden. We verkopen zowel jonge tweedehandscampers als nieuwe motorhomes, maar we verhuren ook motorhomes. We doen herstellingen van alle merken en monteren opties zoals luifels, satellieten, airco’s en levelsystemen. Daarnaast hebben we ook een kampeershop waar klanten onderhoudsproducten, huishoudaccessoires of tafels en stoelen vinden, lichtgewicht gasflessen van Benegas, CADAC-gasbarbecues…”

Cindy vult aan: “We hebben een aantal motorhomes in voorraad, maar wie een specifiek nieuw model wil, moet wel geduld hebben, want zoals in de hele automobielsector zijn er ook voor motorhomes lange wachttijden. We verkopen nieuwe campervans van de merken Benimar en McLouis. Dat is zowat de betere middenklasse.”