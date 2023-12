Pieter en Aurélie nemen keurslagerij van zijn ouders over: “Wat verjongd en uitgebreid”

Pieter Lampaert (36) en zijn partner Aurélie Depuydt (32) hebben de keurslagerij van Pieters ouders in de Ieperstraat overgenomen. Ignace en Liliane vonden na 39 jaar dat het tijd was om te genieten van hun pensioen. De nieuwe uitbaters zijn erin gevlogen en presenteren volgend weekend hun eindejaarsassortiment.

“We hebben de zaak wel een nieuwe naam gegeven”, zegt Pieter. “Het is nu Keurslager Pure. Vroeger had ik een traiteurzaak die Pure heette, en onze klanten zeggen altijd dat wij alleen gaan voor pure kwaliteit. Vandaar dus.”

Kant-en-klaar

“Wij hebben voor een nieuwe wind in de slagerij gezorgd, maar voor de klanten is er niet veel veranderd. We blijven werken met streekgebonden producten, en zetten zo goed mogelijk in op de korte keten. Het bestaande assortiment en de kwaliteit zijn gebleven, maar er werd wel verder uitgebreid met kant-en-klare meeneemgerechten, warme en koude sausen, tapasplanken en nog meer warme traiteurproducten”, aldus nog Pieter.

“We gingen voor wat verjonging in ons aanbod, maar de specialiteiten zoals koetong blijven. Ook spelen we wat meer in op de wensen van jongere klanten, bijvoorbeeld met T-bone steak – met het been nog aan het vlees – en côte à l’os volgens de gewenste grootte, ook voor één persoon, altijd met passende kruiden”, geeft Aurélie mee.

“In het stadscentrum zijn er, behalve wij, nog maar twee andere slagers: Frederick & Caroline, en Luc Sohier. Gelukkig konden we rekenen op een groot en trouw klantenbestand van Liliane en Ignace”, zegt Aurélie.

Folder en tent

Uiteraard pakt het slagerskoppel uit met een speciaal eindejaarsassortiment. “Zo bieden we al onze afhaalgerechten en verfijnde hapjes aan in porseleinen potjes, wat meer stijl heeft dan plastic, en we verkopen ‘hapjesboxen voor sharing’, waaruit de feestvierders dan zelf kunnen kiezen aan tafel. In het weekend van 8, 9 en 10 december lanceren we een voorstelling van onze eindejaarsfolder. Wij voorzien een tent voor onze zaak waar alle gerechtjes zullen worden gepresenteerd. Zo hebben de mensen ook een idee van hoe alles er zal uitzien”, besluiten Pieter en Aurélie.

Info: 057 33 36 80, info@keurslagerpure.be of www.keurslagerpure.be.