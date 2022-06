Pieter Demey is nieuwe ambassadeur ‘Ik koop lokaal’: “Mooie beloning voor mijn passie”

Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw ging voor de vierde keer op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. Pieter Demey van Choc’atelier werd verkozen tot de nieuwe Oostkampse ambassadeur. Hij volgt daarmee Katrien Vermeire van Indesi op.

De ambassadeurs van de campagne Ik koop lokaal werden vorige week bekend gemaakt. In Oostkamp waren er zes handelaren die meestreden voor de titel van ambassadeur: Bloembinderij Van Herck, Braafboetiek, Choc’atelier, De Grutterij, K-Deetje en Puur.

De campagne Ik koop lokaal zet lokaal shoppen in de kijker om zo nog meer inwoners te overtuigen van de voordelen van winkelhieren. De inwoners konden stemmen voor hun favoriete handelaar. Van de zes Oostkampse handelaren heeft Pieter Demey van Choc’atelier de meeste stemmen gekregen.

Ondernemerschap

Pieter heeft sinds 16 december 2014 zijn chocolaterie in de Brugsestraat in Oostkamp. “Na al die tijd ben ik nog steeds blij met mijn keuze om me te vestigen in Oostkamp. Lokale winkels zijn hier echt een meerwaarde. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld om me kandidaat te stellen voor Oostkampse ambassadeur van de campagne Ik koop lokaal. Dat ik verkozen ben, is een zeer mooie erkenning voor mijn passie en ondernemerschap”, zegt Pieter Demey.

We zijn hier met heel veel handelaars die deze titel verdienen

“Het is mooi om te zien hoe het ondernemerschap in Oostkamp nog echt gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Mijn collega-handelaars zijn ook stuk voor stuk mensen die zich inzetten voor hun product én hun klanten. En zo maken we samen het verschil.”

Samenhorigheidsgevoel

Als ambassadeur wil Pieter dan ook echt bijdragen aan het samenhorigheidsgevoel van de winkeliers en horecazaken in Oostkamp. “Want zonder al deze toffe adresjes zou Oostkamp niet zijn wat het nu is: een zeer toffe gemeente waar het leuk vertoeven is en waar er zo veel te doen en te beleven is, onder andere shoppen”, zegt de trotse ambassadeur.

“We zijn hier met heel veel handelaars die deze titel verdienen, want ieder van ons doet hard zijn best voor zijn of haar zaak. We gaan er een top jaar van maken zodat we het lokaal shoppen in Oostkamp nog meer in de verf kunnen zetten.”

(GS)