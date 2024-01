Pieter Claeys is nieuwe CEO van HR-dienstengroep House of Talents

House of Talents België, een HR-dienstengroep gespecialiseerd in knelpuntberoepen en talent management, kondigt Pieter Claeys aan als haar nieuwe CEO. Deze benoeming markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de organisatie, vooral in het licht van de ambitieuze internationale groeiplannen van haar overkoepelende holding, World of Talents, onder leiding van CEO Steve Rousseau.

Pieter Claeys, die een carrière van 15 jaar bij House of Talents België heeft, neemt het roer over van Steve Rousseau, die zich nu volledig zal wijden aan zijn rol als CEO van World of Talents, de overkoepelende holding van House of Talents België, House of Talents Nederland, Obvious People Nederland en EasyCare Duitsland. Onder Steve Rousseau’s leiderschap heeft het bedrijf indrukwekkende groeicijfers voorgelegd. Onder leiding van Pieter Claeys wil House of Talents België deze ingeslagen weg dan ook verder bewandelen. Steve Rousseau kan zich zo verder focussen op organische groei en M&A op World of Talents niveau.

Goeie tandem

Gedurende hun samenwerking waren Steve Rousseau en Pieter Claeys een opmerkelijke tandem en hebben ze steeds een gedeelde visie voor het bedrijf getoond. Claeys, die oorspronkelijk als HR-consulent bij het bedrijf begon, heeft verschillende leidinggevende functies gehad, waaronder het direct leiden van 7 van de 12 bedrijven binnen de groep, het aansturen van de operaties en het fungeren als COO gedurende de laatste 6 jaar.