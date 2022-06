Pieter Bourgeois wordt CEO bij investeringsvehikel van Marc Coucke

Alychlo, het investeringsvehikel van de bekende ondernemer Marc Coucke, krijgt een eigen CEO. Het gaat om Pieter Bourgeois, zoon van voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois en al jaren actief als investment manager bij Alychlo.

“Pieter Bourgeois krijgt als CEO de operationele leiding van Alychlo. Met onmiddellijke ingang wordt hij verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de uitvoering van de strategie. Daarnaast zal hij ondersteuning geven aan Marc Coucke die zich als Executive Chairman zal richten op de langetermijnvisie en (investerings)strategie”, staat vrijdag in een persbericht.

Stevige groei

Het investeringsvehikel, genoemd naar de dochters van Coucke Alysée en Chloé, investeert sinds 2015 in bedrijven met groeipotentieel, vooral in de sectoren farma, vrijetijd en ecologie. De jongste jaren was er een stevige groei, met als bekendste participaties Ekopak (actief in waterbehandeling, red.) en Energyvision (zonnepanelen, red.). “Om al deze, alsook de toekomstige projecten in goede banen te leiden, is de structuur recent gevoelig versterkt. Bourgeois zal deze aansturen”, klinkt het vrijdag.

Grote kennis

Pieter Bourgeois was er van de beginjaren bij en kent het bedrijf dus door en door. Hij is een industrieel ingenieur, en behaalde ook een MBA aan de Solvay Business School. Volgens zakenkrant De Tijd is Bourgeois nu al de vertegenwoordiger in bijna twintig raden van bestuur waarin Alychlo investeerde en is hij ook de gedelegeerd bestuurder bij het hotel-restaurant Le Sanglier des Ardennes in Durbuy.