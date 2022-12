Picanolbaas Luc Tack neemt Latexco uit Tielt over

Luc Tack, de sterke man van weefgetouwenproducent Picanol in Ieper, heeft een principeovereenkomst bereikt om alle activiteiten en medewerkers van het bedrijf Latexco over te nemen. De overname zal gebeuren via de vennootschap Harmony Industries.

Latexco, met hoofdzetel in Tielt en in handen van de familie Luc Maes, produceert matrassen, kussens en toppers gemaakt van latex en PU-schuim. Het bedrijf telt meer dan 400 medewerkers in België, Spanje, Indonesië en Singapore en geniet ook bekendheid als wielersponsor. De acquisitie zal naar verwachting deze maand afgerond worden.

“We hebben vandaag met de familie van Luc Maes een akkoord bereikt over de continuïteit van het bedrijf Latexco. We kijken er dan ook naar uit om samen met de medewerkers een sterke toekomst uit te bouwen voor Latexco”, verklaart Luc Tack.

Sterkere toekomst

“Op mijn beurt ben ik verheugd dat we met de familie Tack in zee kunnen gaan en dat ik met een gerust gemoed de overdracht van mijn bedrijf heb kunnen regelen. De keuze van Luc Tack geeft me vertrouwen, want ik ben ervan overtuigd Latexco op deze manier een sterkere toekomst heeft. Ook mijn dochter Carole staat volledig achter deze transactie”, aldus Luc Maes, eigenaar Latexco.

Er worden geen financiële details over deze transactie bekendgemaakt.