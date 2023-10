Picanol geeft medewerkers kerstcadeau in crisistijd: “Het worden nog zware maanden”

Op een “symbolisch” moment krijgen medewerkers van Picanol een koopkrachtpremie. De wereldleider in weefmachines kampt al een tijdlang met tijdelijke werkloosheid en er is geen beterschap in zicht. “We proberen iedereen zo lang mogelijk aan boord te houden.”

Het Ieperse bedrijf Picanol werkte onlangs de 400.000ste weefmachine af sinds de start van de productie in 1936. Deze weefmachines worden dagelijks ingezet in ongeveer 2.600 weverijen over meer dan 100 landen, maar de wereldmarkt lijkt stil te vallen.

Werkloosheid

“Al sinds de zomer is er heel wat tijdelijke werkloosheid voor een aanzienlijk aantal werknemers”, zegt Stefaan Williams, hoofdafgevaardigde van vakbond ACV in Picanol. “Dat zorgt voor een loonverlies van ongeveer 15 tot 20 procent per stempeldag. In de montageafdeling – de corebusiness van Picanol – worden we geconfronteerd met zware tijdelijke werkloosheid tot 50 procent. De eerste helft van 2024 belooft weinig beterschap.”

Crisis

“De weefgetouwenmarkt is een erg cyclische markt met pieken en dalen”, aldus Williams. “Daarin speelt de wereldeconomie een grote rol en het gaat niet zo goed in de wereld. Wij en andere bedrijven worden daardoor getroffen. Ik werk hier 39 jaar en zag het al een paar keer op en neer gaan. Deze dip is niet uitzonderlijk, maar in het verleden konden we vlugger voorspellen wanneer de markt zou heropleven. Wereldwijd volgt de ene crisis na de andere, waardoor ook hier een crisisgevoel heerst. Nu is er even een hoerastemming dankzij de koopkrachtpremie, die net onderhandeld is.”

Moeizaam

“De onderhandelingen verliepen moeizaam en gezien de omstandigheden zijn we zeer ver gegaan”, stelt bedrijfswoordvoerder Frederic Dryhoel. “We kregen de laatste maanden te maken met een zeer afkoelende markt en het worden nog zware maanden. We rekenen op de steun alle medewerkers om hier door te raken.”

Vertrouwen

Die premie bedraagt 750 euro. “In deze moeilijke tijden uiterst welkom”, reageert Williams. “Het wordt een slecht jaar, maar ik verwacht geen grote herstructureringen. Picanol heeft de voorbije jaren goed geboerd en grote baas Luc Tack heeft het uitstekend aangepakt. Het personeel staat nog voor de volle tweehonderd procent achter hem en we zijn dankbaar voor de premie die voor meer dan 1.500 medewerkers oploopt tot een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.”

Op de rand

“Met de werkgever hebben we een afspraak: iedereen zo lang mogelijk aan boord houden zodat de arbeiders in de toekomst extra inspanningen en overuren kunnen doen om op piekmomenten al het werk rond te krijgen. Alle medewerkers behouden is niet makkelijk, want we merken dat het inkomen voor mensen belangrijker is dan vroeger. Een aantal onder ons leeft op de rand en het inkomensverlies door de tijdelijke werkloosheid hakt er bij sommigen zwaar in.”

Feestdagen

“De premie is voorzien op een symbolisch moment: 15 december zodat de mensen een mooi cadeau kunnen kopen voor de feestdagen. Hopelijk kan men de tijdelijke werkloosheid nog een tijdlang volhouden”, besluit Williams. (TP)