Piano’s Maene neemt Nederlands pianobedrijf Clavis over

Piano’s Maene versterkt z’n aanwezigheid bij onze noorderburen met een nieuwe overname. De Ruiseleedse pianobouwer heeft het Nederlandse Clavis Piano’s overgenomen en telt daardoor voortaan vier vestigingen in Nederland. Naast de hoofdzetel in Alkmaar, zullen nu ook in Amsterdam, Utrecht en Delft de piano’s van Maene te vinden zijn.

Maene is al sinds 2019 actief in Nederland, sinds het bedrijf Ypma Piano’s in Alkmaar overnam. Dat bedrijf werd toen omgedoopt tot Piano’s Maene Nederland. “Sindsdien kozen steeds meer pianisten voor de instrumenten en service van Maene”, laat Maene weten. “Onder meer de Conservatoria van Den Haag, Amsterdam en Maastricht kozen voor ons, maar ook veel nieuwe particuliere klanten vonden al de weg naar onze vestiging in Alkmaar. Clavis was op zoek naar een partner om een nieuw hoofdstuk te starten en stelde vast dat ze met Piano’s Maene op één lijn zaten. Bij beide partijen ligt de focus op klantentevredenheid, kwaliteit en langetermijnrelaties.”

Clavis Piano’s is al lang een vaste waarde in de Nederlandse pianowereld, met vestigingen in Utrecht (Nieuwegein), Delft en Amsterdam. Het bedrijf ontstond 35 jaar geleden uit Goldschmeding, een bedrijf dat al in de pianosector actief was sinds de 19de eeuw en ooit ook zelf piano’s fabriceerde. Door de overname telt Piano’s Maene Nederland voortaan 40 medewerkers. Alle medewerkers van Clavis blijven werkzaam in het vernieuwde bedrijf. (SV)