Phebe kiest Anzegem om te brainstormen met nieuwe netwerkorganisatie : “Overondernemers.be voor eenmanszaken en kleine ondernemingen”

Phebe D’hondt (28) vestigde zich begin februari 2022 met Overondernemers.be in Anzegem. Haar doel is om ondernemers in West- en Oost-Vlaanderen te verenigen tijdens inspirerende netwerkevenementen en activiteiten in beide provincies. “Een ideale locatie als uitvalsbasis om te brainstormen over nieuwe initiatieven”, aldus Phebe.

Overondernemers.be zag het licht in december 2018. Phebe D’hondt werkte toen als vertaler en copywriter in loondienst en trok mee aan de kar bij Communicatiebureau Accolade in Harelbeke. “Netwerken behoorde toen al tot één van mijn kerntaken”, vertelt Phebe. “De combinatie van boeiende ondernemersverhalen en mijn liefde voor taal lag aan de basis van het platform Overondernemers.be.”

“Ik wilde iets doen met die verhalen en ik wilde meer schrijven, vandaar interviewde ik ondernemers en bracht hun verhalen op mijn website en sociale media. Zes maanden later organiseerde ik een eerste netwerkevenement en zo volgden er nog enkele tot corona in maart 2020 de spelregels bepaalde.”

Naar 100 leden in 2022

Tijdens de coronacrisis snakten heel wat ondernemers naar extra veerkracht. Ook Phebe bleef verder timmeren aan haar droom en vond zichzelf opnieuw uit. “Ik verdiepte mij in personal branding zodat ik ondernemers kon ondersteunen in het optimaal inzetten van hun ondernemersverhaal. Door mijn research besefte ik dat zo’n verhaal op zich slechts een aantal losse flodders is en dat er meer nodig is om je naambekendheid en imago als expert te vergroten. De huidige crisis gaf mij de tijd om trajecten uit te werken die ik ondertussen reeds een jaar aanbied onder eigen naam, los van Overondernemers.be”, zegt Phebe. “Ondertussen bleef ook Overondernemers.be evolueren en waagde ik de sprong naar het voltijdse ondernemerschap in juli 2021.”

In september 2021 werd Overondernemers.be een heuse netwerkorganisatie met leden. Zij genieten van voordelen als online zichtbaarheid, voordeeltarieven voor evenementen en exclusieve toegang tot bepaalde evenementen. Op de gewone netwerkevenementen blijven ook niet-leden welkom. “Overondernemers.be telt op vandaag 26 leden, maar de ambitie is om tegen eind 2022 de kaap van honderd leden te bereiken”, klinkt Phebe ambitieus. “De doelgroep zijn zaakvoerders van eenmanszaken en bedrijven tot 40 à 50 medewerkers.”

Communitygevoel

“Via mijn netwerkorganisatie weten ondernemers dat ze er niet alleen voor staan”, verduidelijkt Phebe. “Er is steeds een wisselwerking en het uitgangspunt is dat je door iedereen geïnspireerd kan geraken zolang je open minded ingesteld bent. Ik ben doorheen de afgelopen jaren steeds blijven inzetten op eigen sociale media en nooit gestopt met de naam naar buiten te brengen? Ik voel dat de kleine ondernemer zoekt in welk netwerk hij of zij past. Er is echt nood aan het opbouwen van een community en daar wil ik een antwoord op bieden. Zelf maak ik ook deel uit van die doelgroep waardoor ik precies weet wat er leeft en waar er nood aan is.”

Verhuis naar Anzegem

“Begin maart 2020 verhuisde ik met mijn vriend naar het Anzegemse dorp Gijzelbrechtegem waar we meteen verliefd werden op de streek omwille van de mooie natuur en de rust”, vertelt Phebe. “Na vijf jaar in het bruisende Business Center Stede51 gewerkt te hebben in combinatie met het vormgeven aan mijn eigen bedrijf, was het tijd voor een eigen plek. Een kantoor in het voormalige gebouw van accountancykantoor Deseyn & Taelman in Anzegem kwam op 1 februari vrij en ik was meteen verkocht.”

“Alleszins kijk ik ernaar uit om mijn netwerk en klanten hier te kunnen ontvangen en te kunnen brainstormen over nieuwe, inspirerende initiatieven voor Overondernemers.be”, besluit Phebe D’Hondt.

Alle info over het lidmaatschap is te vinden op www.overondernemers.be