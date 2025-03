Phakamas en Pascal starten Thaïse winkel op plek waar vroeger Bakkerij Ignace was: “Heel wat mogelijkheden op deze locatie”

Langs de Beversesteenweg in Roeselare, op de plek waar vroeger Bakkerij Ignace gevestigd was, opende Phakamas Tapklang recent de deuren van All Thai, een winkel met tal van Thaïse gerechten en voedingswaren. “Stap voor stap willen we groeien. Op deze locatie zijn heel wat mogelijkheden”, aldus haar man Pascal Huys.

Via zijn werk binnen de glasvezelsector leerde West-Vlaming Pascal Huys (53) zijn Thaïse vrouw Phakamas in Brussel kennen. “Ik wou terugkeren naar de streek waar ik opgroeide en zocht een plek in West-Vlaanderen waar ik mijn bedrijf kon voortzetten, maar ook kon wonen.”

Pascal botste online op een pand langs de Beversesteenweg, waar vroeger Bakkerij Ignace gevestigd was. De bekende Roeselaarse bakker had er niet enkel een winkel, maar ook een groot atelier. “Toen we hier begin dit jaar aankwamen, zag ik onmiddellijk de mogelijkheid om een verborgen droom te realiseren: een eigen winkeltje”, aldus Phakamas. Pascal was onmiddellijk te vinden voor het idee van zijn vrouw. “Ik ben verzot op Thaïs eten. Mijn vrouw vraagt me vaak of ze eens eten van hier moet koken, maar ik kies altijd resoluut voor de keuken van haar afkomst. In het Roeselaarse zijn er momenteel ook weinig tot geen winkels waar je een dergelijk aanbod aan oosterse producten kan aankopen.”

Niet te pikant

Zij opende vorige week de deuren van All Thai, een winkel gespecialiseerd in Thaïse gerechten. Klanten kunnen er terecht voor tal van basisingrediënten zoals specerijen, cocosmelk, oestersauzen of noodles. “Daarnaast bieden we ook tal van gerechtjes aan. Ik kook iedere dag twee dagverse gerechten die in de winkel beschikbaar zijn, maar wie vooraf bestelt kan eigenlijk tal van gerechten kiezen. Mijn favoriet? Dat is ongetwijfeld de Papayasalade”, aldus Phakamas, die momenteel ook een cursus Nederlands volgt.

Thaïs eten staat gekend als pikant. “En dat kunnen onze gerechten ook wel zijn. Wij houden er van, maar we beseffen dat het voor andere mensen misschien te pikant kan zijn. Daarom geven we de pikante sauzen of specerijen apart bij de gerechten.”

Groeien

Pascal en Phakamas startten hun zaak nog maar net op en hopen stap voor stap te groeien. “Op deze site is heel wat mogelijk. Zo overwegen we nog een uitbreiding van de winkel. Momenteel is alles hier Thaïs, maar we willen ook uitbreiden naar andere oosterse producten zodat men ook bijvoorbeeld Chinees of Vietnamees kan eten. We willen de komende periode eerst eens horen wat de klanten daarvan vinden”, aldus Pascal.

Daarnaast hoopt Phakamas binnen enkele maanden ook te starten met kooklessen. In een atelierruimte komt hiervoor nog een professionele keuken. “We spelen ook met het idee om vooraan de winkel een terras te voorzien om daar roti, eigenlijk een soort van Thaïse pannenkoek, te serveren.”