Pettenfabrikant City Sport levert tijdelijk niet meer aan Rusland

Pettenfabrikant City Sport uit Ardooie levert voorlopig geen petten meer aan Rusland. “Veel Russen tonen hun afkeer voor de oorlog”, vangt zaakvoerder Tom Declercq op.

City Sport levert petten via een detailhandel op de Russische markt. “We doen dit via een detailhandelaar in het Russische Sint-Petersburg. Net voordat er van de oorlog en de invoerbeperkingen sprake was, hebben we nog een belangrijke bestelling van petten naar Rusland afgewerkt. De eigenaar van de winkel in Sint Petersburg is voor een tijdje bevoorraad”, zegt zaakvoerder Tom Declercq.

Vanuit Sint Petersburg kreeg Tom onmiddellijk na de inval een mail met de afkeer tegenover de oorlog. “De vriendin van onze contactpersoon is wel een Oekraïnse. Voorlopig kunnen we geen goederen naar Rusland exporteren. We hopen evenwel dat de oorlog vlug voorbij, zal zijn. In de eerste plaats voor de getroffen bevolking”.

Uit Rusland krijgt Tom nog het signaal dat veel Russen hun afkeer uiten voor de oorlog. Maar publiek reageren is not done, want de schrik voor het regime zit er in.

De pettenproductie bij City Sport gaat wel onverminderd voort, want de petten worden nog in vele andere landen geleverd. In 2018 kreeg Tom nog de Ardooise persprijs, omdat hij met zijn bedrijf Ardooie op de internationale kaart zet.

(JM)