Peter Verwilghen opent hondenhotel in Vladslo: “De hond staat hier centraal”

Zeg niet zomaar hondenpension tegen het pas geopende Ter Wilghen in Vladslo. Peter Verwilghen (41) ziet zijn project eerder als een volledig centrum voor honden. Met een ruime losloopweide, grote kennels met een eigen tuintje en verschillende diensten op het vlak van training, advies, gedragstherapie en voeding heeft hij er een waar paradijs voor honden gecreëerd. “Ter Wilghen is niet onder één noemer te vatten.”

Peter Verwilghen is de partner van Emma Grouve en papa van drie zonen. Vanuit zijn liefde voor dieren groeide het verlangen om zelf meer te kunnen betekenen voor honden en hun baasjes. “Ter Wilghen heeft meerdere facetten”, vertelt hij. “Ik zie het als een volledig centrum voor honden. Het start al met begeleiding bij het zoeken naar een puppy: de zoektocht naar een puppy, maar ook het juiste ras dat past bij de levensstijl en situatie van het gezin. Daarna ondersteun ik mensen met tips en advies over de opvoeding van een puppy en het trainen ervan. Verder kan ik ook helpen met gedragstherapie bij honden die probleemgedrag vertonen, zoals uitvallen, agressie of angst. Men kan hier ook terecht voor voedingsadvies. Elk type hond heeft bepaalde noden op het vlak van voeding, rekening houdend met het ras en de individuele behoeftes van het dier zelf. Tot slot is er het hondenpension, waar de dieren langere of kortere tijd terecht kunnen, bijvoorbeeld wanneer de baasjes op reis zijn. Maar ook mensen die hun hond tijdens de werkdagen liever niet alleen thuis laten zitten, kunnen bij mij terecht.” Peter studeerde af als hondeninstructeur en hondengedragsdeskundige, maar hij blijft zich verder bijscholen en behaalde zo ook al heel wat getuigschriften.

Paradijs voor honden

Dat Ter Wilghen er zou komen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. “Mijn vrouw wou graag op de buiten wonen en houdt ook van dieren. Toen deze hoeve te koop kwam, hebben we geen ogenblik geaarzeld. Dit was de uitgelezen plek om onze droom waar te maken: meer dan voldoende ruimte voor hondenloopweides en de nodige kennels, maar er was heel wat opknapwerk nodig”, zegt Peter. “We zijn zelf aan de slag gegaan, weliswaar met heel veel hulp van mijn vader Dirk. Eigenlijk is het allemaal begonnen met mijn eigen Franse buldog, waarmee ik begon trainen. We haalden samen goede resultaten en werden onder andere Vlaams kampioen en eindwinnaar van de Superprestige. Zo kreeg ik volop de microbe te pakken om met honden te werken.”

Peter probeerde met Ter Wilghen een paradijs voor de hond te realiseren. “Er zijn twintig ruime kennels die kunnen bezet worden afhankelijk van de grootte van de hond. Wettelijk mogen er drie à vier rottweilers in één kennel, maar hier krijgt iedere hond 12 vierkante meter ter beschikking zodat ze meer dan voldoende ruimte hebben. Bovendien kunnen ze constant naar binnen en buiten in een eigen tuintje. In iedere kennel is er ook een buitenraam, zodat ze een natuurlijk dag- en nachtritme kunnen aanhouden. De honden worden enkel samen gezet wanneer ze elkaar kennen of tot hetzelfde gezin behoren. De honden die hier verblijven kunnen elkaar niet zien en kunnen ook niet van de ene kennel naar de andere lopen.”

Plafondverwarming

Voor Peter zijn orde, veiligheid, hygiëne, duurzaamheid en ecologisch de kernwoorden. “Zo hebben we bijvoorbeeld plafondverwarming, omdat vloerverwarming niet goed is voor de kussentjes aan de poten van de hond. We zijn voor zover ik weet het enige hondenhotel dat daaraan denkt. De ondervloer is van epoxy en alle muren zijn behandeld met een speciale schimmelwerende verf. Komt er toch een dier binnen dat besmet lijkt te zijn, dan wordt die hond in quarantaine geplaatst zodat de andere dieren veilig blijven. We hebben ook een losloopweide van maar liefst 140 vierkante meter, en er valt nog heel wat meer te ontdekken in ons pension.”

Peter runt in Ter Wilghen ook een winkel met hoogstaande voeding voor katten, honden, vogels, vissen en kippen. Voor een betere spijsvertering van het dier is er ook aan assortiment voeding zonder granen voorzien.