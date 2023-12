Peter van Creatool wint arcadekast van Stad Kortrijk op Bedrijvencontactdagen

Op 13 en 14 december was Kortrijk Xpo opnieuw het walhalla voor West-Vlaamse ondernemers tijdens de Bedrijvencontactdagen. Ook Stad Kortrijk was aanwezig met een stand én winactie. Deelnemers werden uitgedaagd om een originele teambuilding in de stad te bedenken. Peter Dewever (45) wint de arcadekast met zijn idee een zeepkistenrace te organiseren op de Grote Markt.

Eén van de eyecatchers op de stand van gamingstad Kortrijk tijdens Bedrijvencontactdagen was een arcadekast volledig gewrapt in Kortrijk-stijl. De arcadekasten waren eerder al te zien tijdens UNWRAP festival – een groot succes tijdens de Battle of the Arcades tussen Kortrijkse jeugdhuizen – of kan je bespelen in de centrale bibliotheek. Ook op het nieuwe stadsfestival ‘FTI by Hangar K’ zullen arcadekasten aanwezig zijn.

Bezoekers die de arcadekast wilden winnen, werden uitgedaagd om een originele teambuilding in de stad te bedenken. Er werden 133 voorstellen ingediend: van een permanent drijvende hottub op de Leie tot een levensgroot schaakspel aan de Leieboorden. De prijs voor originaliteit ging naar een zeepkistenrace op de Grote Markt die nog voor de zomer wordt gepland. Kortrijkzaan Peter Dewever, CEO van het bedrijf Creatool uit Harelbeke, mocht vandaag de prijs in ontvangst nemen. Het bedrijf maakt levensgrote bouwpakketten om de principes van techniek aan te leren.

“Met Creatool wil ik ieder kind net zo gek maken van techniek zoals ik dat ben. We maken levensgrote modulaire bouwpakketten voor scholen, jeugddiensten, kampen, … Het enthousiasme van de kinderen voor techniek tonen we aan hun ouders met onze zeepkistenrace. Daarmee touren we door Vlaanderen en laten we gezinnen racen met een schans naar beneden met hun zelfgebouwde racemachine. We bekijken of we de teambuilding voor stadsmedewerkers kunnen organiseren op de Grote Markt. Waarover later meer”, aldus Peter.

De arcadekast komt eerst in de woonkamer van Peter en verhuist binnen enkele maanden naar het Deelatelier op Landmarck. “Midden volgend jaar gaan we open. Het Deelatelier is een hout- en metaalatelier en is bedoeld om jonge ondernemers en starters te ondersteunen in alle nodige voorzieningen en hun traject te faciliteren”, legt Peter uit.