Peter en Cindy nemen bakkerij Hans over en openen zo tweede zaak

Een lange zoektocht om een oplossing te vinden voor hun te kleine atelier bij hun eerste zaak Kapelhof in Baaldje – de lokale benaming voor Sint-Idesbald – leidde Peter Vandenbulcke (50) en Cindy Vlaminck (48) uiteindelijk naar Oostduinkerke, waar ze bakkerij Hans in de Dorpsstraat overnamen.

Al meer dan tien jaar staan trouwe klanten graag even in de rij voor het ambachtelijke brood, de taarten en gebakjes bij bakkerij-patisserie Kapelhof in de Strandlaan in Baaldje. Door het succes van hun kwaliteitsproducten werd het atelier daar echter te klein. Cindy en Peter vertellen hoe hun successtory begon. “Ik heb mijn job geleerd in Brussel, want ik ben een echte Brusselse ket, een kiekenfretter”, lacht Peter.

“Toen ik mijn eigen zaak wilde beginnen, bleek dat in Brussel niet betaalbaar. Zo belandde ik in Koksijde, in Baaldje. Ambachtelijke bakkers zijn een uitstervend ras, maar klanten stellen net het ambachtelijke op prijs. Daar leggen we dus het accent op, met focus op pistolets en traditioneel gebak zoals éclairs, tompouces, merveilleux, biscuit met boterroom en slagroom… Dat concept houden we ook aan in Oostduinkerke.”

Etalagiste

Cindy is eigenlijk etalagiste van beroep, maar viel voor de charmes van Peter en rolde zo de bakkerswereld in. Dat merk je aan hoe de winkel is ingericht, hoe alles aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Blikvanger is de boot vol rozen die meteen alle aandacht trekt naar de etalage vol verleidelijke taarten, gebakjes, koffiekoeken en versgebakken brood en pistolets. “Maar ik zorg ook voor de verpakking, de boekhouding…” vertelt ze.

“Peter en ik waren trouwens al lang op zoek naar een grotere ruimte omdat ons atelier in Baaldje te klein was geworden. Toen Hans en Mireille beslisten om hun zaak in Oostduinkerke stop te zetten, zagen we daarin meteen een opportuniteit. We zijn tot een akkoord gekomen. Zo kunnen we zowel in Baaldje als in Oostduinkerke ambachtelijk blijven werken, want dat is onze grote troef. In het atelier in Baaldje maken we vooral de patisserie, in het grote atelier in Oostduinkerke wordt het grote warme gedeelte gebakken”, vertelt Cindy nog.

Cindy en Peter benadrukken ook de fijne samenwerking met hun fantastische team: Gino, Frank, Nicolas, Fré, Dorinne, Nathalie, Cathérine, Alice en alle studenten en flexiwerkers.