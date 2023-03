Peter Callant onderneemt in kasteelgemeente in domein De Cellen: “Deze locatie geeft ons energie”

Sinds 2012 is verzekerings- en advieskantoor Callant gevestigd in het indrukwekkende kasteeldomein De Cellen, een beslissing die eigenaar en ceo Peter Callant zich nog geen moment beklaagde. “Veel ondernemers willen privé in een kasteel wonen, maar ik deel het liever met mijn medewerkers en klanten.”

Peter Callant begon in 1991 in Heist met zijn verzekerings- en advieskantoor Callant met alleen een diploma van accountant op zak. Callant toonde zich al snel een bijzonder hardwerkend en creatief zakenman en slaagde erin om van Callant een sterk merk te maken onder meer via een doorgedreven aanwezigheidspolitiek in de vorm van sport- en andere sponsoring. In 2012 koos Callant ervoor om de West-Vlaamse vestigingen van Brugge en Roeselare samen te brengen in één centrale uitvalsbasis in het statige kasteel De Cellen in Oostkamp, daterend uit 1873. “We kochten het kasteel van de Global Estate Group en toverden het om tot kantoorruimtes en conferentiezalen. We slaagden erin de authenticiteit van het kasteel te respecteren en bewaren.”

Heel veel troeven

“We recupereerden oude materialen om ze praktisch te integreren zoals bij de dubbele beglazing en herstelden mouluren, marmeren vloeren en parket in ere”, vertelt Peter Callant, die met zijn verzekeringsgroep ook nog vestigingen heeft in Antwerpen en Geel en in totaal 135 mensen tewerkstelt. “Veel ondernemers kiezen ervoor om privé in een kasteel te wonen maar ik kies ervoor om dit te delen met mijn medewerkers en klanten. Het mooie domein geeft ons elke dag allemaal veel energie. Het domein heeft enorm veel troeven, te beginnen bij de ruime parkeergelegenheid. Het is ook ideaal voor ons fit@work-concept met de collega’s en we kunnen er heel wat leuke evenementen voor en met onze klanten en medewerkers op het getouw zetten. Zo organiseerden we hier nog kunsttentoonstellingen, het WK- en EK-voetbal op groot scherm, de ploegvoorstelling van KV Oostende en ballonvaarten. Ik heb hier trouwens ook een Steinway-piano van 1896 laten restaureren om af een toe een pianoconcert te organiseren als netwerkmomentt. Daarnaast is de verkeerswisselaar van de autosnelweg vlakbij en dat zorgt dat je met de wagen in twintig minuten aan de kust, Gent of Roeselare bent. Ik apprecieer Oostkamp als een erg ondernemersvriendelijke gemeente. Burgemeester Jan De Keyser toont zich als een hardwerkend man met een visie”, verklaart Peter.

Verzekeringen Callant is bijzonder bekend voor de sportsponsoring, Peter was zelfs enige tijd voorzitter van KV Oostende, en blijft daar ook op inzetten. “Er is niets dat mensen zo verbindt als sport en we gaan verder op die weg. Zo nodigen we dit voorjaar weer heel wat klanten uit om de voorjaarskoersen in optimale omstandigheden te volgen”, zegt Peter Callant. “Of we nog ambities hebben de komende jaren? We willen graag uitbreiden met een kantoor in Limburg en Vlaams-Brabant en zo de volgende vijf jaar onze omzet van 150 miljoen naar 250 miljoen doen groeien.”