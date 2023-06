Perspectief Vastgoed in groter kantoor

Net naast de op- en afrit werkt sinds twee maanden de ploeg van Perspectief Vastgoed in een nieuw kantoor. Celine Van Hoecke (36) en Denis Zwaenepoel (40) en hun medewerkster Evy Teirlinck (23) verhuisden 300 meter verder om er een groter kantoor te openen.

Door de forse groei van de voorbije jaren zochten Celine en Denis een groter pand. Hun nieuwe kantoor ligt met de Wingenesteenweg bovendien langs een drukke baan, wat meer passage met zich meebrengt. “Dat brengt automatisch meer klanten met zich mee. Via onze veiligheidscamera’s kunnen we ook zien dat er regelmatig mensen stoppen om naar onze etalage te kijken”, vertelt Van Hoecke.

Jaren ervaring

Zowel zij als Denis heeft meer dan 12 jaar ervaring, wat ervoor zorgt dat ze zich profileren als een gevestigde waarde in de regio. “Onze ervaring is zeker een troef. We werken dan ook vooral met mond-tot-mondreclame. Daarnaast hechten we veel belang aan een persoonlijke aanpak.”

Perspectief Vastgoed focust op residentieel en industrieel vastgoed in de ruime regio. De vraag naar instapklare woningen stijgt volgens hen aanzienlijk, terwijl te renoveren woningen minder populair zijn. “Daar hebben de nieuwe regelgeving rond verplicht renoveren en de stijgende prijzen van grondstoffen ongetwijfeld iets mee te maken. Onze regio blijft echter gunstig, want door de goede ligging is Beernem en omstreken een goed alternatief voor Brugge en Gent. Daar zijn de prijzen torenhoog.”

Versterking

Om verder te groeien, zoekt het team van Perspectief Vastgoed een vierde collega. “Daarbij zijn we vooral op zoek naar iemand die de opleiding heeft genoten en in een jong, dynamisch team wil werken”, besluit Van Hoecke. (AVH)

www.perspectiefvastgoed.be