Persoonlijke box met karikatuur uit Wervik als ideaal cadeau voor Vaderdag

Chocoladewinkel en tearoom Chicolat in het begin van de Leiestraat in Wervik brengt samen met Sharon Braye een gepersonaliseerde cadeaubox met een karikatuur uit. Ideaal voor Vaderdag. “De klant geeft foto’s door van haar of zijn vader of man en ik teken op basis van die foto’s een karikatuur op de gesloten cadeaubox”, zegt Sharon.

Zo kan je kiezen voor een gepersonaliseerde aperobox (30 euro), sneukel- of een ginbox (beiden 40 euro). Het idee komt van Sonny Ghesquière, de echtgenoot van Kim Desmet van Chicolat. “Hij wist van de talenten van Sharon”, vertelt Kim. “Vorig jaar had ze opdracht van de kappers en wist Sonny wat ze in haar mars had.”

Dertien kappers en kapsters uit Wervik bleven vorig jaar tijdens de verplichte sluiting niet bij de pakken zitten en organiseerden een wedstrijd. Naast het kunstwerk The Kiss op de Steenakker stond toen een opvallende banner. Op de ‘Wall of Kwaffeurs’ waren karikaturen afgebeeld van de deelnemende kapsalons. Die waren dus van Sharon.

“Kim contacteerde me enkele weken geleden en ik vond het een heel goed idee”, zegt Sharon (28), die opgroeide in de Vredestraat en in de Groenstraat woont. Op basis van de foto teken ik direct op de doos. Het is puur handwerk. Eerst bestudeer ik het gezicht op de foto en ga dan aan de slag.”

Accenten

“Met een potlood maak ik eerst een schets en doe dan verder met een stift. Ik teken ook een blauwe cirkel om er wat kleur in te krijgen en zorg dan ook nog voor enkele accenten. Ik ben er toch wel zo’n twintig minuten mee bezig. Op een doos tekenen is niet zo simpel want ik heb niet zoveel steun als dat ik bijvoorbeeld op papier zou tekenen.”

Kim Desmet is alvast vol lof over het tekentalent van Sharon. “Het is niet digitaal, maar met haar stift”, benadrukt Kim. “Geen drie muisklikjes dus. De mensen staan daar niet bij stil en vinden het alleen logisch en vanzelfsprekend. De klant bezorgt liefst meerdere foto’s, waarheidsgetrouw. Hoe meer, hoe beter. Er is dus keuze uit drie boxen en die stellen we zelf samen. We doen de suggestie, maar lichte wijzigingen op vraag van de klant kunnen wel.”

Chicolat zal ook op Sharon beroep doen voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde verjaardags- en communieboxen. “We gaan dat heel het jaar doortrekken voor allerlei gelegenheden”, vertelt Kim.

Bestellen voor Vaderdag kan tot zondag 5 juni. De Wervikanen zullen de vaders binnenkort alvast op een unieke en originele wijze kunnen verrassen. Chicolat zorgt voor het lekkers en de talentvolle Sharon voor de creativiteit. Ze heeft nog andere talent want ze zingt en speelt syntheziser bij de vierkoppige muziekband Subatomic Strangers.

(EDB)