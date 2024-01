Personeel Mc Three Carpets eist onderzoek naar “frauduleuze praktijken” van eigenaar: “Bedrijf werd armer, de bazin steeds rijker”

Vandaag verzamelden de 278 werknemers opnieuw bij Mc Three Carpets in de industriezone Waregem Zuid langs de E17. Het personeel voelt zich bedrogen door eigenaar Sophia Vanwynsberghe en eist een gerechtelijk onderzoek. “Deze sluiting werd sinds haar aanstelling gepland en georkestreerd.”

Begin december 2023 kondigde de directie van McThree een ‘intentie tot sluiting’ aan. Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de 278 werknemers. Op 8 januari, na een nieuw mislukt sociaal overleg, deelde de directie aan de misnoegde medewerkers mee dat er een faillissement zou aangevraagd worden, en dus ook een collectief ontslag.

Het protest op die beslissing was en is nog steeds erg groot. “Het is schandalig hoe wij hier worden behandeld. We worden allemaal in de zak gezet door madam Knokke”, klonk het toen in zowel het Nederland als het Frans. Er heerst namelijk veel twijfel over de ware reden van de stopzetting. “McThree deed het de voorbije jaren zeer goed, en bij de eerste horde wordt de handdoek meteen in de ring gegooid”, vertelt voormalig Plant Manager Tom Verleyen.

Vanmorgen mocht het personeel een laatste keer het bedrijf binnen om persoonlijke spullen op te halen. De vakbonden spraken de menigte toe en verzekerden de medewerkers dat de strijdbijl nog lang niet wordt begraven. “We zijn hier vandaag samen met de mensen die dit bedrijf de voorbije jaren hebben grootgebracht, en dat samen met een echte ondernemer, meneer Lucien Vanwynsberghe”, vertelt Lode Slos van het ABVV.

Gepland

“Nu zoveel jaar later, worden we letterlijk en figuurlijk in de kou gezet door zijn dochter Sophia Vanwynsberghe. Het is heel duidelijk dat deze sluiting sedert haar aanstelling werd gepland en georkestreerd. Na de sluiting van de Turkse en de Amerikaanse zusterbedrijven is nu ook het moederbedrijf aan de beurt.”

De woede komt er voornamelijk omdat de eigenares de bedrijfsgebouwen overplaatste naar een patrimoniumvenootschap, en nadien maandelijks meer dan 200.000 euro huur vroeg. “Sinds 2019 werd Mc Three verarmd en werd Sophia verrijkt. Het bedrijf betaalde al 7 miljoen euro aan huur. Daarnaast ontvingen de aandeelhouders in 2018 18 miljoen euro. Sophia staat nu ook nog eens als bevoorrechte schuldeiser na het faillissement, voor 1.8 miljoen euro.”

“Dat is bijna 27 miljoen euro terwijl de werknemers op niets kunnen rekenen! Ons goed gevuld orderboek afwerken om onze eigen sluitingspremie te financieren werd ons gewoon geweigerd. En dan spreken we nog niet over de 25 miljoen euro die deze gebouwen waard zijn en die binnenkort ook nog eens in dezelfde zakken zullen belanden.”

“Wij aanvaarden dit niet en eisen dat de rechtbank en de curatoren een onderzoek openen naar deze frauduleuze praktijken. Er is ruim voldoende geld voor een eerlijke verbrekingsvergoeding voor het personeel. Mc Three wilde werken, Mc Three wilde leven, Mc Three wilde niet rentenieren op het strand van Knokke.” De boodschap werd op luid applaus onthaald.