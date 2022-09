Personeel Decat Energy Technics verrast CEO Lieven met een uniek DNA-kunstwerk

Nietsvermoedend nodigde CEO Lieven Decat van het gelijknamige Veurnse bedrijf zijn personeel uit om samen stil te staan bij het 45-jarige jubileum van het bedrijf dat zijn vader Edwig Decat in 1976 heeft opgericht. Waar Lieven niet had bij stilgestaan was dat hij dit jaar zelf 20 jaar aan het roer staat van het familiebedrijf. De verrassing was des te groter toen de 20 teams van zijn bedrijf voor zijn neus een bijzonder kunstwerk opbouwden met 20 kubussen die het DNA van elk team vertegenwoordigen en de kern en de waarden van het bedrijf symboliseren.

Lieven Decat nam het bedrijf van zijn vader over in 2002. Onder zijn bewind groeide het bedrijf door tot een marktleider in technische installaties. Decat Energy Technics is al 46 jaar een gevestigde waarde in totaaltechnieken in gebouwen. Ze ontzorgen bedrijven, vastgoedontwikkelaars, architecten en studiebureaus op vlak van Multitechnieken, Power & EM, Automatisatie en Piping. Dat doen ze zowel voor studie, installatie, support als onderhoud. Een team van 300 technici, met uitvalbasissen in Veurne en Aalter en een stevige backoffice zet zich elke dag in voor projecten over gans Vlaanderen. “Ons doel is verder blijven groeien, zowel wat het dienstenaanbod betreft als geografisch”, zegt de CEO. “Dit zal organisch gebeuren aangevuld met acquisities van bedrijven die de huidige activiteiten kunnen versterken, én die compatibel zijn met onze bedrijfscultuur waar klantentevredenheid, teamwork en vertrouwen hoog in het vaandel staan!”

Alle teams zijn erin geslaagd om de verrassing tot op het laatste moment geheim te houden. Tijd voor een generale repetitie om de 20 gepersonaliseerde kubussen tot een uniek geheel in elkaar te puzzelen was er niet. Maar in een mum van tijd staken ze het kunstwerk in elkaar. Lieven mocht zelf voor de final touch zorgen en het logo er als kroon op zijn levenswerk bovenop zetten. “Dit komt uit de buik van mijn mensen en deze reuzenkubus staat symbool voor het fundament, de bouwstenen van ons bedrijf”, reageert Lieven toch wel geëmotioneerd. “Dit kunstwerk krijgt een plek aan het onthaal!”

Verhuis

“Eigenlijk begon ik de dag met een meeting om al onze medewerkers te informeren over hoe we door de coronacrisis zijn geraakt, met transparant cijfermateriaal, en om onze toekomstvisie ‘Move Forward’ toe te lichten. We zijn klaar voor een nieuw innovatie-hoofdstuk. We willen ons verder specialiseren en inzetten op duurzame en innovatieve oplossingen in technieken met onder meer doorgedreven technische integratie in het volledig bouwproces. Ook met de totaalaanpak rond mobiliteitsinfrastructuur voor elektrische voertuigen dragen we al geruime tijd bij tot een intelligentere en duurzamere aanpak van bouwprocessen. Want energie is momenteel een hot topic. Klaar zijn voor de toekomst vergt een volledige andere kijk en een totaalaanpak van het energieverhaal: slimme energieverdeling met state-of-the-art hoog- en laagspanningsvoorzieningen, laadpaalinfrastructuur, monitoringapparatuur en integratie met oplossingen voor groene energie.”

Eind 2021 verhuisde Decat van Pervijze naar een hypermodern nieuw hoofdkwartier op het Industrieterrein in Veurne vlakbij de E40. Daar is twee derde van het personeel tewerkgesteld. “De volgende stap is investeren in onze Aalterse vestiging, waar ook een derde van onze medewerkers zit”, vervolgt Lieven. “Maar we vergeten nooit om te investeren in onze mensen, want zij zijn het kapitaal voor onze verdere groei. We willen iedereen de kans geven om open te bloeien en door te groeien. We merken dat mensen dat waarderen en daarom hier graag werken.”