Personality Award van het Jaar gaat naar Lily Libeert

Lily Libeert, de co-ceo van het chocoladebedrijf Libeert in Komen, viel in de prijzen op de Gondola Storecheck Personality Awards.

Ze mocht er de prestigieuze Personality Award van het Jaar in ontvangst nemen in de categorie Suppliers. “We zijn ons als familiebedrijf aan het heruitvinden en het feit dat we nu zo’n erkenning krijgen, doet enorm veel plezier en geeft ons nog meer energie om verder te bouwen”, zegt een fiere winnares. Zij won de prijs tegen de concurrentie van de ceo’s van Mars, Kellogg’s, Coca Cola Belgium en P & G. (ZB)