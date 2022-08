Permanent ontharingssalon Epilmed in Brugge in nieuwe handen

Sinds begin juli is Isabelle De Grim de nieuwe zaakvoerster van Epilmed, het salon voor permanente ontharing. Ze treedt in de voetsporen van Anne Pieters, die veertien jaar na de oprichting van de zaak naar Spanje verhuist.

Veertien jaar geleden startte Anne Pieters in Sint-Kruis met een service voor permanente ontharing, een techniek die in die tijd nog verre van evident was. Zo’n vijf jaar terug verhuisde ze haar salon naar de Bremweg in Sint-Andries.

“Ik ken Anne al jarenlang en was ook klant bij haar”, vertelt de nieuwe uitbaatster Isabelle De Grim, echtgenote van Philip Heinkens van Montreal Sport op de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. “Anne verblijft heel vaak in Spanje, waar ze een woning heeft, en zou zich daar quasi permanent gaan vestigen. Maar dan kon ze Epilmed natuurlijk niet blijven runnen. Omdat we elkaar al zo lang kennen en ik al vaak in de zaak kwam, vroeg ze of ik geen interesse had om de zaak over te nemen.” Isabelle werkte jarenlang in de horeca, onder meer als uitbaatster van De Verbeelding in de Oude Burg in Brugge en later op diverse plaatsen in loondienst. “Maar de horeca is toch ook niet meer wat ze geweest is, dus toen ik de kans kreeg om een nieuwe weg in te slaan, heb ik niet getwijfeld.”

“Anne heeft me een zes maanden lange opleiding gegeven om de techniek onder de knie te krijgen, en een drietal weken geleden ben ik zelfstandig begonnen. Ik heb het geluk dat ik zoveel klanten van Anne kan overnemen.”

Zelfde service en prijs

“Aan de service en de prijzen is niets veranderd. Wij bieden enkel permanente ontharing aan, van oksels, benen, bikinilijn… Dat zorgt ervoor dat we de prijzen nog altijd erg laag houden, met vijftig euro per te behandelen zone. Voor een volledige ontharing van een zone zijn er wel acht tot tien beurten nodig. We gebruiken daarvoor laserapparatuur, waarbij het haarzakje dichtgeschroeid wordt. De klanten kunnen mij vinden bij ons thuis, in De Klokke Noord 32 in Sint-Andries.” (PDV)

Meer info:www.epilmed.be