Perles & Confiture in Kortrijk maakt plaats voor de koffie, cocktails en fingerfood van Copains

De 25-jarige Enzo Verhelst, met jarenlange ervaring in de horeca, brengt vanaf 12 mei in het winkelwandelgebied in de Steenpoort in Kortrijk een foodsharing concept met cocktail en wijn, aangevuld met koffies en gebak. “Ik wou graag mijn eigen ding doen en waag nu de sprong, met de hulp van mijn mama. We willen vooral een gezellige en huiselijke sfeer creëren. Het is de bedoeling om mensen hier samen te brengen, vandaar de naam en ons logo.”

In het gewezen pand van Perles & Confiture waren Enzo en zijn moeder Veronique Isebaert (56) de afgelopen weken druk in de weer met inrichtings- en verbouwingswerken. “We zien het volledig zitten. Het begint al serieus te kriebelen, maar in het begin zat het licht aan het einde van de tunnel ver”, lacht Veronique, die na het stoppen van haar succesvolle frituur in Gistel opnieuw het horecaleven opzoekt. “We hebben enkele serieuze werken uitgevoerd waaronder het verruimen van de keuken door de wc te verplaatsen.”

In de centrale muur, die voorheen voor een verloren hoek zorgde, werd een opening gemaakt. “We plaatsen een sierhaard voor de gezelligheid, maar zo houden we ook oogcontact met ons cliënteel. Hier ben je geen nummer, maar een deel van onze zaak”, vertelt Veronique. Rechts komt een lange, hoge tafel met acht plaatsen, de “chef’s table”. Die staat haaks op een wand met flessen wijn. De rest van het interieur bestaat uit enkele gezellige hoekjes met lage zetels en verschillende tafels met stoelen, goed voor 35 plaatsen binnen. De eyecatcher wordt de verlichte wand links, maar hoe die er precies zal uitzien houdt Enzo liever nog even geheim. Buiten zal het terras plaats bieden aan zestien personen.

Presentatie

Op de eetkaart staan verschillende soorten tapas, gaande van spiesjes van Angus beef, Ibérico ham, batonetta en Nobashi garnalen tot burrata, bruschetta’s met tomaten, falafel, verschillende soorten tapenades en hummus. “Ik hecht veel belang aan hoe onze fingerfood gepresenteerd wordt, het oog wil ook wat. Zo zal je bijvoorbeeld de kroket niet zelf moeten dippen, maar is het een afgewerkt hapje dat je onmiddellijk kan opeten.”

Copains is daarnaast ook een koffiebar met een assortiment aan speciale koffies zoals chai latte en maple chino, al dan niet geserveerd met dagverse pannenkoeken, sorbets, ijs of een stukje taart. “Ook daar proberen we ons te onderscheiden in kwaliteit en afwerking. Dan denk ik aan de soufflé met Grand Marnier of de nougat-ijs met een coulis van vers fruit.”

Bij Copains kan je op elk moment van de dag terecht. “Een pauze tussen het winkelen door, de eerste stop voor of de laatste stop na een restaurant. Of je blijft gewoon hier eten. Alle leeftijden zijn welkom”, besluit Veronique.

Copains is open vanaf 11 uur. Van maandag tot woensdag tot 19 uur en van donderdag tot zaterdag tot middernacht. Zondag is de horecazaak gesloten.