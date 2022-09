Pepijn maakt handgemaakte matrassen in Oostende: “Je voelt en ziet het verschil door onze ambacht”

Decorte – Handcrafted Matresses uit Oostende heeft het Handmade in Belgium-label van Unizo gekregen. In het bedrijf met zeven medewerkers maken ze matrassen volledig ambachtelijk. Zaakvoerder Pepijn Decorte (35) nam destijds een matrassenfabriek, die toevallig al zijn achternaam droeg, over. “Het is arbeidsintensief, inderdaad, maar we zijn trots op ons ambacht.”

Pepijn Decorte (35) uit Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper, was al actief in de meubelsector toen matrassenfabrikant Decorte in Oostende over te nemen stond. “Ik kende het bedrijf, omdat ze een klant waren van mij. Toen ik hoorde dat het over te nemen was, heb ik mijn kans gewaagd. De dag dat je van je hobby je werk kan maken, moet je nooit meer werken. Ik had het mezelf nooit vergeven als ik deze kans niet had genomen. Dat het bedrijf al mijn naam droeg was mooi meegenomen”, lacht Pepijn.

Hij studeerde af in de richting bedrijfsmanagement en was nadien 10 jaar actief in de meubelsector. De passie voor slaapcomfort is door de jaren gegroeid samen met de ambitie om een bedrijf te runnen. “Het was een ‘once in a lifetime opportunity’ en het perfecte verlengde hoe ik mijn professionele carrière verder zag evolueren”, zegt Pepijn. “Het bedrijf is niet altijd een matrasfabriek geweest. Door de jaren evolueerde het van een confectiebedrijf, gespecialiseerd in wolproducten, tot de producent van matrassen vandaag. Vanaf begin de jaren 90 werd de overgang naar matrasproductie gemaakt, al biedt het bedrijf de diverse wolproducten nog steeds aan.”

Label

De matrassen worden er met de hand gemaakt. “Dat is een arbeidsintensief proces, want we doen met ons team van zeven mensen echt alles zelf, tot het inpakken van de matrassen. Je hebt matrassenfabrieken die alles industrieel maken, maar wij werken nog volledig ambachtelijk in opdracht van merken. We zijn daarom zelf niet meteen bekend.” Toch is Pepijn duidelijk trots op zijn ambacht. “Als je weet dat alles met de hand gemaakt is, heb je veel meer controle over de kwaliteit. Je weet dat mensen er veel plezier aan zullen beleven. Het is mooier en beter dan iets die van de band rolt.”

Pepijn is heel blij met het Handmade in Belgium-label van Unizo. Enkel wie aan strikte voorwaarden voldoet, komt in aanmerking hiervoor. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximaal 20 werknemers in dienst hebben, moet het product minstens 50 procent ‘handmade’ zijn, heeft het product een zekere nutsfunctie en is het uniek in zijn soort.