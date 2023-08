Penta Reizen zet de deuren van compleet vernieuwde villa open: “Ook de kelder kan je bezoeken”

In de villa waar jarenlang The Cottage huisde en voorheen ook de Pataya van Paul Berlamont toen die ook in de villa huisde heeft sinds eind vorig jaar Penta Reizen onderdak gevonden. Pieter Demuynck gaf het pand een make-over en stelt nu de deuren open.

Het pand in de Prins Albertlaan 1, op de hoek met de Vaartstraat en pal tegenover het station, draagt een hele geschiedenis met zich mee. Het was de familie Van Wtberghe die het liet bouwen, maar ook in Aalbeke en Gent staat er exact hetzelfde gebouw. De plannen deden dus voor meerdere bouwheren dienst. De vader van Paul Berlamont kocht het van de ‘oliefamilie’ Vandemoortele, Paul op zijn beurt van zijn vader.

Op oudejaarsavond 1975 startte hij in de kelder eigenlijk waren het zeven kelders die ze tot één grote ombouwden de Pataya. Een legendarische horecazaak die enkel op vrijdag en zaterdag open was. Het stond ook bekend als de put. Tijdens de opendeurdag van Penta Reizen zal de rondleiding ook langs die kelder passeren. “Net voor kerstmis 2022 hebben we hier onze intrek genomen”, zegt Pieter Demuynck die Penta Reizen overnam van zijn ouders. Die waren in 1981 gestart met de zaak in de Nieuwstraat, in 1995 kwam Pieter mee aan boord. Hij zocht al langer een iets ruimere behuizing en vond die dus in de villa waar na de Pataya ook The Cottage jarenlang furore maakte. “De toog van het danscafé hebben we behouden, die staat nu boven in wat vroeger de slaapkamer van Paul Berlamont is geweest.”

Leuke anekdotes

De kelders doen nu geen dienst meer, maar om de nostalgische zielen te plezieren worden die op zaterdag 19 augustus ook nog eens opengesteld. “Je ziet er op de grond nog de contouren van de vroegere toog. We zullen op de rondleiding het pand verlaten via de deur die vroeger toegang gaf via de Vaartstraat naar de Pataya. We hebben Paul Berlamont ook bereid gevonden om nog wat leuke anekdotes te komen vertellen. We starten de rondleiding bij onze inkom, daarna bezoeken we de werkruimtes en tonen we ook de bovenverdieping waar er onder meer een vergader- en een zoomruimte is.”

Expertise in de VS

De nieuwe locatie heeft de groei van Penta Reizen nog een extra boost gegeven. “Mezelf inbegrepen werken we nu met negen mensen en we kunnen nog extra medewerkers gebruiken. Reizen naar de Verenigde Staten blijven onze specialisatie, maar we verkopen die nu ook via collega’s over heel Vlaanderen. Eén keer per maand geven we boven ook presentaties over diverse bestemmingen.” Op zaterdag 19 augustus van 9.30 tot 17.30 uur kan je inschrijven voor een bezoekje aan Penta Reizen. Van 13 tot 15 uur staat Jocy’s er met een ijskar en de American Footballspelers van de Tribes zullen er de hele dag een drankkar bemannen. “Zo steunen we ook nog een lokale vereniging”, benadrukt Pieter. Radio I. R. O. zal uitzenden vanop de parking voor de deur, ook wie geen bezoekje kan brengen kan dus meeluisteren naar de anekdotes die zullen worden opgedist.

Inschrijven is aangeraden omdat de rondleidingen in kleine groepjes gebeuren en kan via info@pentareizen.be.