Pelletbedrijf Stroomop uit Kuurne viert jubileum: Al 20 jaar pionier in het duurzaam verwarmen

De familie Van Wonterghem heeft een groot doel voor ogen: duurzaam wonen en werken. Twintig jaar geleden probeerden Ludwig Van Wonterghem en zijn echtgenote Ann Goethals deze gedachte ook buiten hun gezin te lanceren. Met hun pelletbedrijf Stroomop, gevestigd in de Kattestraat, biedt het koppel duurzame alternatieven voor verwarming op fossiele brandstoffen.

Het product dat Ludwig Van Wonterghem en zijn echtgenote Ann Goethals twintig jaar terug als eersten in België verkochten, is ondertussen goed ingeburgerd. De voorbije twee decennia verkocht Stroomop meer dan 38.000 pelletkachels en 7.000 pelletketels. “Aanvankelijk werkte ik als ingenieur voor een Oostenrijks bedrijf”, opent Ludwig Van Wonterghem (61). “Veel huizen werden in Oostenrijk verwarmd met pellets: geperste houtkorrels, gemaakt van reststromen van houtzagerijen. Ik was zo onder de indruk van hoe men in Oostenrijk ecologisch bouwde en isoleerde dat ik besloot om samen met mijn vrouw in 2004 Stroomop op te richten. Onze eerste stapjes waren bescheiden in de garage van onze eigen woning. Pellets promoten als lokale, hernieuwbare en CO2-neutrale brandstof in België was onze missie.”

Het pionierswerk dat door Ludwig en Ann werd verricht in België bleef niet onopgemerkt en leverde hen in 2006 de prestigieuze milieuaward op Batibouw op.

Los van het energienet

In 2018 schakelden Ludwig en Ann zelfs nog een versnelling hoger en zorgden ervoor dat zij als eersten in België geen energie van het net moeten gebruiken. Ze ontwikkelden zelf een combinatie van een pelletketel, zonnepanelen, een motor en een batterij. Deze combinatie zorgde ervoor dat het koppel hun huishouden draaiende kon houden, los van de traditionele energiebronnen.

“In de zomermaanden lukt dat met alleen maar zonne-energie”, weet Ludwig. “In de winter ligt dat natuurlijk een stukje moeilijker. Daarom ontwikkelde ik enkele jaren geleden zelf een constructie waarmee we ook de donkere maanden konden overbruggen. Mijn idee was om een motor te koppelen aan een pelletketel die op zijn beurt dan weer elektriciteit genereert. Alles wat we niet verbruiken, slaan we dan weer op in onze batterij. Wat we dus te weinig produceren met onze zonnepanelen tijdens de wintermaanden, wordt extra geproduceerd door onze pelletketel.” Vandaag telt het bedrijf van Ludwig Van Wonterghem en Ann Goethals zo’n 32 werknemers, al worden daar binnen het jaar nog vijf extra krachten aan toegevoegd, die vanuit de Kattestraat pelletkachels -en ketels leveren aan zo’n 170 handelaars en 350 installateurs in de Benelux.

“In die twintig jaar dat we pelletkachels en -ketels verkopen, hebben we deze alleen maar zien verbeteren”, gaat Ludwig verder. “Ze werden efficiënt, geluidsarm en veiliger.”

Geen fijn stof meer

Tegenwoordig werken de kachels op wifi zodat ze vanop afstand kunnen bediend worden en past de kachel zich aan de schouw aan. De uitstoot van fijn stof door een pelletkachel is tegenwoordig zo laag dat het niet meer meetbaar is!”

Om de twintigste verjaardag te vieren, hielden Ann en Ludwig een groot feest voor hun personeel en alle afnemers van hun kachels.

Meer info via www.stroomop.be