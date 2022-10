Pech voor Proxy Delhaize De Munt na kortsluiting

De Proxy Delhaize op De Munt kreeg maandagnacht af te rekenen met een flinke dosis pech. Door een kortsluiting in een koelmeubel viel alle elektriciteit in de winkel uit waardoor alle verse waren in de koelkasten en diepvriezers verloren gingen.

“Het was een helse nacht”, getuigt Tijs Beernaert die samen met zijn partner Michèle Devos de Proxy Delhaize De Munt in februari 2022 overnam van het echtpaar Omez van AD Delhaize. “We waren nog maar net open in februari toen in maart de oorlog in Oekraïne begon. De grondstoffen begonnen te stijgen en ook de prijzen in de groot- en kleinhandel schoten omhoog. Met de energiecrisis erbovenop begrijp je dat het geen makkelijke maanden waren voor onze branche.”

“Nu komt er nog deze pech bij. Omstreeks half acht gisterenavond kreeg ik een telefoontje dat het alarm geen voeding meer kreeg en uit stond. Ik ben van bij ons thuis in Oekene naar de winkel gereden en daar merkte ik dat een kortsluiting in een koelmeubel voor een totale panne in de winkel had gezorgd. Op aanraden van de firma die alle koeling heeft geïnstalleerd en ook onderhoudt, heb ik de zekeringen opnieuw aangelegd maar wellicht daardoor kregen we een crash van het volledige koelingssysteem. We hebben dan iedereen opgetrommeld om te komen helpen en hebben zo veel mogelijk in de grote koelcel gelegd. Maar alles van de diepvriezers en ook de stock die in diepvriezers werd bewaard, zijn verloren. Alle vis, vlees en charcuterie waren eveneens niet meer te redden omdat ze niet koel genoeg konden bewaard blijven.”

“Om twee uur deze nacht was het koelingssysteem gerepareerd en tegen deze morgen waren alle koel- en diepvrieselementen opnieuw op temperatuur. Gelukkig kon Delhaize vandaag al leveren aan ons. We zijn vandaag open en tegen morgen woensdag zal alles opnieuw zijn zoals voordien en zal de winkel opnieuw blinken. Hopelijk wordt dit de start van een uitstekende herfst en winter voor ons.”