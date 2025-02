PC Studio op nieuwe locatie

PC Studio, al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres voor de aankoop en herstelling van computers, laptops, tablets, smartphones en accessoires, is verhuisd naar de Dorpsstraat 27. Zaakvoerder Christophe Desmet kijkt ernaar uit om de klanten te verwelkomen op de nieuwe stek. De feestelijke opening had plaats op zaterdag 8 februari en de bezoekers werden getrakteerd op een hapje en een drankje.

Christophe (51) vertelt: “Ik wilde deze verhuizing niet onopgemerkt voorbij laten gaan en het leek een enorm succes te zijn, want er kwamen tal van bezoekers opdagen. Bovendien stoorde het mij dat er geruchten de ronde deden dat ik volledig met de zaak zou stoppen. Het oude pand is verkocht en wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.”

“Het nieuwe pand is kleiner, wat passend is, aangezien ik niet meer met personeel werk en de noden inmiddels veranderd zijn. Hoewel de online verkoop door de jaren heen is toegenomen, heb ik alle essentiële onderdelen om een PC draaiende te houden in huis. Hierdoor kan ik klanten snel helpen en de herstellingen efficiënt uitvoeren.”

Netwerken allerhande

“Wij specialiseren ons, naast de verkoop en herstel van computers, verder ook in netwerken allerhande, zowel draadloos als bekabeld. Ook voor camerabewaking kan je bij ons terecht, evenals voor office365 implementatie en cloudoplossingen. Ook voor het onderhoud van je bestaande pc infrastructuur staan wij jou graag bij”,vertelt Christophe verder.

“Je kan bij ons terecht voor alle herstellingen, van alle merken, ongeacht of deze bij ons werden aangekocht of niet. Bij de aankoop van een nieuwe computer staan wij jou graag met raad en daad bij. Service en kwaliteit zijn waarden die hoog in ons vaandel gedragen worden, en dat al meer dan 25 jaar. Getuige hiervan dat de klanten van het eerste uur vandaag nog steeds trouwe klanten zijn”, eindigt Christophe.

De winkel is open op woensdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag, terwijl er op maandag, dinsdag en donderdag gewerkt wordt op afspraak. Op zon- en feestdagen gesloten.