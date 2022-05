Paulig zet in op zonne- en windenergie voor productie tortillachips en wraps in Roeselare

Meer dan een zesde van alle tortillachips en wraps die Paulig in Roeselare produceert, worden nu gemaakt met groene stroom die op de sites zelf wordt opgewekt. Het bedrijf investeerde namelijk 350.000 euro in 1.900 zonnepanelen op het dak van de productiegebouwen.

Daarnaast wordt ook de elektriciteit die opgewekt wordt door de windmolen net naast het rood-witte hoogbouwmagazijn rechtstreeks gebruikt in de productie en magazijnen. Op die manier zorgt Paulig zelf voor een deel van de groene stroom die nodig is voor zijn activiteiten op de sites in Roeselare, de rest wordt aangekocht op het net.

Alleen groene stroom

“Sinds 2020 gebruiken we uitsluitend groene stroom voor onze productiesites in Roeselare. Als bedrijf moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Dat we nu zo’n 17 procent van die groene elektriciteit zelf opwekken op onze site door zonne- en windenergie, is een extra stap vooruit”, zegt Arnauld Demoulin, SVP BA Customer Brands bij Paulig.

De zonnepanelen en windmolen samen zijn jaarlijks goed voor zo’n 5.150 Mwh aan groene elektriciteit, of zo’n twee maanden energieconsumptie voor de sites aan de Rumbeeksegravier, Pildersweg en Zwaaikomstraat samen.

“Bij het bereiken van duurzaamheid, komt het erop aan actie te ondernemen. Enkel dankzij de combinatie van grote en kleinere stappen richting meer duurzaamheid, kunnen we de doelstellingen bereiken”, legt Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs bij Paulig, uit.

“Op het vlak van het klimaat zijn onze doelen in lijn met de ambitie om de klimaatopwarming tot maximaal 1,5°C te beperken. We streven ernaar om de uitstoot van broeikasgassen door onze eigen activiteiten tegen 2030 met 80 procent te verminderen ten opzichte van 2018”, zegt Arnauld Demoulin.

Een belangrijke stap hierin is Paulig’s ambitie om al zijn tien productiesites in zes landen CO2-neutraal maken tegen 2023. Zes sites in Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben de CarbonNeutral® certificatie ondertussen behaald.

Derde productievestiging

Paulig heeft in Roeselare momenteel twee productievestigingen voor tortillachips en wraps van Poco Loco en Santa Maria. Vanuit het eigen hoogbouwmagazijn worden deze producten verdeeld naar klanten in retail en foodservice over heel Europa. Naast dit hoogbouwmagazijn bouwt het bedrijf een derde productievestiging voor tortillawraps. Deze nieuwe vestiging zal vanaf de opstart later in het voorjaar dit jaar CO2-neutraal zijn. De huidige productievestigingen zullen volgen tegen 2023. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van het gasverbruik en Paulig zoekt volop naar oplossing voor de beperkte beschikbaarheid van biogas op de Belgische energiemarkt.

Extra jobs

Momenteel tellen de Paulig-productievestigingen in Roeselare zo’n 750 medewerkers en de uitbreiding met de nieuwe vestiging creëert extra werkgelegenheid voor zo’n 50 mensen, vooral operatoren, techniekers, teamleaders en magazijniers. Alle openstaande vacatures zijn terug te vinden op www.pocoloco.be/jobs