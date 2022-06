Paul Renson over gezond leven, de Tour en succes van Renson: “Fietsen stimuleren past in de bedrijfsfilosofie”

Voor de Renson groep wordt 2022 binnen de bedrijfsmuren zonder twijfel het jaar van de fiets. Een opmerkelijk voorstel van CEO Paul Renson (61) om zoveel mogelijk werknemers op de tweewieler te krijgen van en naar het werk, is een onvervalst succes. “Inmiddels hebben 135 medewerkers gekozen voor een leasefiets.”

Renson, de Waregemse specialist in ventilatie, zonwering en outdoor living, is uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat en dat is geen toeval. Ondernemer Paul Renson heeft van uitgekiende marketingstrategieën zijn handelsmerk gemaakt. Zelfs het fietsverhaal laat hij passen binnen de bedrijfsfilosofie: Creating healthy spaces, te vertalen als ‘ruimtes van gezonde lucht voorzien’.

U wijst graag op het belang van gezond leven en veel bewegen. Het succes van de leasefietsen in uw bedrijf zal u dus plezier doen.

“Dat klopt, want ik kan het alleen maar toejuichen dat een toenemend aantal medewerkers van en naar het werk komt gefietst. Eén van onze managers rijdt nu zelfs zowat elke dag met een koersfiets van zijn woonplaats in Roeselare naar het bedrijf in Waregem. Dat alles sluit perfect aan bij onze bedrijfsfilosofie om producten te creëren die een gezond en comfortabel binnenklimaat en buitenleven garanderen.”

Neemt u zelf ook wel eens de tweewieler naar het bedrijf?

“Dat gebeurt. Ik woon in Nokere, op 8 kilometer van de hoofdzetel in Waregem en dus is het ook niet zo ver. Mijn vader kwam zelfs vaak te voet van zijn huis naar het bedrijf en terug gestapt en hij had daar ook een eigen filosofie bij. Tegen dat je thuiskomt ’s avonds hebben alle problemen al een plaats gekregen, zei hij. Sport is altijd belangrijk geweest binnen de familie.”

Het is dus geen toeval dat jullie opnieuw co-sponsor zijn in het wielrennen, meer bepaald bij Quick-Step Alpha Vinyl.

“Zeker niet, al is het er ons hierbij toch vooral om te doen om onze naamsbekendheid internationaal verder uit te breiden bij een breed publiek. Zeker de Ronde van Frankrijk is daar ideaal voor, omdat dit wielerspektakel wereldwijd te zien is in 185 landen. Bovendien biedt de Tour de France extra kansen voor ons. Onze naam staat achteraan op de koersbroeken en in de Ronde krijg je meer dan in de klassiekers de renners vanop de rug te zien door de tijd- en bergritten.”

Zolang ik fit blijf, ga ik door. Ik zie wat ik doe niet als werken

Het bedrijf gaat het ondertussen voor de wind. Uw bedrijfsslogan ‘Creating healthy spaces’ bleek zowaar visionair te zijn de voorbije jaren.

“Dat is zo. Toen covid uitbrak, had iedereen plots de mond vol over het belang van luchtverversing en gezonde lucht, onze kernopdracht zowaar. In de media kregen we non-stop te horen dat het van het grootste belang was om lokalen voldoende te verluchten of het nu in woningen was, in scholen of in bedrijven. Wij wijzen daar al jaren op. Bovendien was er nog iets anders. Doordat we met zijn allen niet meer konden reizen, herontdekten we het belang van ons eigen huis en begon zowat iedereen meer te investeren in terrassen en alles wat zich in de tuin afspeelt.”

De covid-periode was voor veel bedrijven een harde noot om te kraken, maar duidelijk niet bij jullie.

“We moeten er niet flauw over doen, maar 2021 was een absoluut topjaar. Onze outdoor living afdeling kende een groei van liefst 300 procent. Of 2022 een even goed jaar wordt, is twijfelachtig. De oorlog in Oekraïne zorgt op economisch vlak voor veel onzekerheid. Het verandert voor ons in elk geval niets aan de bedrijfsstrategie en dat wil zeggen dat we blijven inzetten op innovatie, maar ook op communicatie en internationalisatie. De overname van een bedrijf in Australië eerder dit jaar was zeker niet de laatste.”

Jullie openden ook een nieuwe vestiging in Kruisem met de melding dat er 50 vacatures open stonden. Zijn die al een stuk ingevuld?

“Helaas niet. De werkloosheid hier is zo laag dat we nog altijd volop op zoek zijn naar mensen. Daarom vind ik dat de regering meer werk moet maken van economische migratie zoals bijvoorbeeld Duitsland zo goed weet te doen. Ofwel komt er gerichte economische migratie, ofwel gaan we ons nog meer op het buitenland moeten richten dan we nu al doen. Het wordt het een of het ander.”

Heeft de vluchtelingenstroom door de oorlog in Oekraïne het bedrijf dan geen extra werkkrachten opgeleverd?

“We hebben het geprobeerd om mensen aan te werven, maar voorlopig zijn er nog geen in dienst gekomen. Hopelijk lukt het alsnog.”

Twee van uw kinderen hebben inmiddels een eigen bedrijf onder de vleugels van de Renson groep. Hoelang wil u zelf nog alles leiden?

“Zolang ik fit blijf, ga ik door. Ik zie wat ik doe ook niet als werken. Het bedrijf is al mijn leven lang mijn passie en ik amuseer me elke dag opnieuw. In elk geval weet ik dat mijn kinderen te gepasten tijde klaar zullen zijn om een stap hogerop te zetten.” (FV)