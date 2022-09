Paul Dewilde start na 40 jaar met uitverkoop van instrumentenwinkel De Solsleutel

Na 40 jaar houdt zaakvoerder Paul Dewilde van muziekinstrumentenwinkel De Solsleutel in de de Stuersstraat er mee op. Er komt ook geen opvolger en zo valt het doek over alweer een unieke speciaalzaak in het centrum van Ieper.

Nog tot eind december kunnen er koopjes gedaan worden in De Solsleutel, want alles moet weg en je krijgt nu al 40 procent korting, vertelt Paul Dewilde.

“Het deed me toch wat om die uitverkoopaankondiging in de etalageruit te hangen. Een procent korting per jaar dat ik de Solsleutel open hield, zeg maar. Later kan dat eventueel oplopen tot 70 %, maar dan zullen de mooiste stukken uiteraard al weggekaapt zijn door de echte liefhebbers en/of prijsbewuste klanten.”

“Ik ben begonnen in augustus 1982. Toen was dat nog op de hoek van de straat, waar nu een broodjeszaak gevestigd is. Ik zat daar acht jaar en verhuisde in 1990 naar nummer 33, waar ik zal blijven wonen want het is mijn eigendom.”

De jongste jaren was er af en toe een hype rond Ukeleles

In vier decennia zag Paul een en ander veranderen op vlak van muziekinstrumenten. “In het begin had ik slechts een beperkt aanbod, dat zich voornamelijk toespitste op gitaren, waar je eigenlijk twee soorten had: of ze kochten een akoestische gitaar of het werd een elektrisch exemplaar, al dan niet een bas. De jongste jaren was er af en toe ook een hype rond ukeleles. In het begin kwamen alle gitaren uit Spanje, maar later vooral uit China en Korea met een laatste afwerkingsfase in Spanje, zodat ze nog het vignet ‘made in Spain’ konden dragen.”

Paul herinnert zich ook nog de periode van kattendarmen. “Daar werden snaren voor bepaalde violen mee gemaakt, maar dat was voor de duurdere instrumenten. Dergelijke snaren zijn haast onbetaalbaar geworden en worden enkel nog door bepaalde symfonieorkesten gekocht. Later ben ik af en toe ook micro’s en versterkers beginnen verkopen.”

De drukte in De Solsleutel ging op het ritme van de muziekschool. “De verkoop piekte altijd eind augustus, begin september. Eind mei, begin juni viel die dan begrijpelijkerwijze stil. Ieperse artiesten, zoals gitarist Isaac Delahaye, begonnen hier hun gerief te kopen, maar eenmaal ze verder studeerden of naar het buitenland trokken zag ik hen jammer genoeg veel minder.”

Mooi moment

Eén ontmoeting zal Paul altijd bijblijven. “Dat was met wijlen Bram Vermeulen, die hier iets kwam kopen en ongedwongen begon te spelen op de digitale piano die hier stond. En hij gaf ook nog een solo op een mondharmonica.” Eigenlijk was Paul ingenieur van opleiding en niet voorbestemd om winkelier te worden.

“Toen ik afgestudeerd was als ingenieur, bleek er geen werk. Daarom startte ik dan maar met een muziekwinkel, want ik had dwarsfluit gestudeerd en ben vroeger nog lid geweest van de koninklijke harmonie Ypriana. Wie weet zal ik me in mijn pensioen weer met mijn dwarsfluit en Ypriana kunnen bezighouden. We zullen zien.”