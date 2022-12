Patti schrijft eigen verhaal met ‘avant la lettre’

Patti Van Laer (40), medewerkster bij gemeente De Haan, lanceerde met ‘avant la lettre’ haar eigen redactiebureau voor short en long copy. Via afstandsonderwijs behaalde ze een bachelor in de communicatie.

“Het zaadje voor de copywriting werd geplant tijdens mijn opleiding, waarvoor ik stage liep bij een communicatiebureau in Kortrijk. Er volgden al snel opdrachten voor verschillende magazines”, vertelt ze. De copywriting is voor Patti een welkome afwisseling op haar job bij de gemeente. “Bij de communicatiedienst van De Haan schrijf ik af en toe voor de gemeentelijke infokanalen. Dit is gewoon een leuke bijverdienste na de uren”, klinkt het. Patti is te contacteren via info@avant-la-lettre.be.