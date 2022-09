Patrick Devos wil zaak enkel overlaten aan waardige opvolger

Patrick Devos is 65 jaar en knipt al 43 jaar het haar van vrouwen en mannen. Tijd om aan de toekomst te denken, vindt hij – de toekomst van zijn cliënteel, vooral. Patrick is op zoek naar een waardige overnemer: “Iemand die de stiel met hart en ziel doet, zoals ik, zodat ik mijn cliënteel in goede handen kan achterlaten.”

“In april 1979 begon ik haar te knippen in de Bruggestraat”, vertelt Patrick, die drie dochters heeft en samen met zijn partner Geneviève in de Veldstraat woont. “Eind 1992 kwam ik mij hier vestigen, in dit nieuwbouwappartement in de Gravinnestraat, rechtover het Marktplein. Ik doe het nog altijd even graag, maar ook ik moet beginnen denken aan de toekomst. Hoeveel gezonde jaren heb ik nog tegoed? Vandaar dat ik aan het zoeken ben naar een overnemer. Ik kon al direct dit gebouw verkopen, maar voor iets anders. Voorlopig wil ik dat niet doen. Ik kan pas met een gerust hart vertrekken, wanneer de overnemer ook de haren van mannen en vrouwen knipt. Het gebouw is ook geschikt voor een kappersketen, maar het moeten wel échte kappers zijn. Mensen met een hart voor de stiel.”

Ideale ligging

Want dat is het belangrijkste doel van Patrick: dat zijn salon blijft bestaan.

“Ik heb jarenlang gebouwd aan mijn cliënteel. Ik wil dat niet kapot laten gaan. Ik zou dus het liefst hebben dat het een kapsalon blijft. De ligging is fantastisch op het Marktplein; het kan niet beter zijn. Je hebt altijd parking. Je moet niet betalen, maar je moet wel je parkeerkaart zetten of anders moet je wél betalen”, lacht Patrick. “Vroeger was de parking groter dan nu, maar toen kon je er maar zelden parkeren omdat er veel auto’s uren na elkaar bleven staan. Met die nieuwe parking en vooral het beperkt aantal uren parkeren is dat veel verbeterd.”

Patrick deed veertien jaar mee aan kapperswedstrijden en gaf twaalf jaar les in een vormingsinstituut. Hij won heel wat mooie prijzen. Hij zag zijn beroep in al die jaren wel flink evolueren. De barbiershops schieten als paddenstoelen uit de grond.

Ik wil dat ook na mijn vertrek het cliënteel tevreden is

Barbier is geen kapper

“Er is een groot verschil tussen een barbier en een kapper. Wij gingen vijf/zes jaar naar school om dames- en/of herenkapper te worden. Een barbier kan dat in één week tijd leren in Nederland, en dan kan je een baard zetten. Je moet nu geen vestigingswet meer hebben, zodat die mannen dan ook herenkapsels knippen. Je mag echter gerust hun werk eens vergelijken met het werk van een échte kapper. Sorry, dat is niet hetzelfde, hoor. Die mensen kunnen met een tondeuse werken. Met een tondeuse knippen, dat kan iedereen. Maar met een schaar werken, daar hebben ze geen kaas van gegeten.”

“Vandaar dat ik wil dat mijn zaak wordt overgenomen door een waardige, volleerde kapper die kan baarden zetten, kleuren, moderne kapsels knippen… Ik zoek een échte vakman voor mannen/vrouwen – of ik zou toch het liefst mijn zaak overlaten aan zo’n vakman. Ik doe verder tot ik een goede vervanger heb gevonden. Steek je hier iemand in die zijn stiel maar half kan, dan gaat de zaak na een tijdje kapot, en dat wil ik niet. Ik wil dat ook na mijn vertrek mijn cliënteel tevreden is.”

Met de motor

Als hij ooit stopt, zal hij zich niet vervelen, maar: “Ik zal het contact met de mensen missen. Ik zal dan zeker een keer méér naar de plaetse afzakken om op een terras te zitten”, lacht Patrick. “Nu, ik rij vaak met de motor naar Portugal of Spanje. Na Ingelmunster kermis vertrekken we naar Italië. We doen dat altijd met de motor, samen met enkele vrienden. Dat is een echte hobby.”

“Spijtig dat ik al zo oud ben. Ik doe dat graag: haar knippen, bij de mensen zijn. ’t Is al 43 jaar – ik kan het amper zelf geloven dat ik al 43 jaar bezig ben en dat ik het nog niet moe ben. Integendeel: ik blijf gedreven. Iedere klant moet tevreden naar huis vertrekken. Ieder klant moet content zijn over zijn knipbeurt of haar kapsel, want die mond-tot-mondreclame is onbetaalbaar.”