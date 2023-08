Patissier Bumblebee, hier moet je in Kortrijk zijn voor creatief en atypisch gebak

De 29-jarige Shaimey Guzman ontdekte tijdens corona haar baktalent en opende enkele maanden geleden haar allereerste zaak ‘Bumblebee’ op de Graanmarkt, naast restaurant Billy Ray. Je vindt er heerlijk gebak, van cupcakes en koekjes tot themataarten. “Als mensen binnenkomen, hebben ze altijd keuzestress. Vooral mijn red velvet cake, brownies en blondies vallen in de smaak.”

Shaimey werkte voor de coronaperiode in de horeca en bakte nu en dan als hobby. “Toen alles stillag, maakte ik wel elke dag brood of gebak. Dat viel toen bij iedereen in de smaak. Mijn vriend spoorde me aan om mijn droom na te jagen. Ik volgde nog een online cursus om mijn kennis te verbreden en maakte een businessplan op. Ik wou mijn kans grijpen ondanks de financiële crisis. Kortrijk is een interessante stad om een zaak op te starten. Het centraal gelegen pand vond ik redelijk snel en biedt voldoende ruimte om in te werken en voor stockage. Het was wel niet gemakkelijk. Ik kende een paar tegenslagen, waaronder vertraagde werken, maar 1 oktober was het eindelijk zover. De eerste dag was ik volledig uitverkocht.” En de zaak loopt nog steeds goed. Delta Light bestelde onlangs nog 900 cupcakes.

Themataarten, cupcakes en koekjes

Bumblebee – Shaimey houdt van hommels – biedt gepersonaliseerde taarten, cupcakes en koekjes aan. Meestal heeft ze tussen de 6 à 8 verschillende cupcakes waaronder de salted caramel, chocolade, aardbei (in seizoen), pistache, witte chocolade, kinderbueno, enzovoort. “De verschillende cupcakes variëren naargelang wat ik graag wil maken. Daarnaast heb je nog mijn assortiment aan koekjes zoals de american cookies, brownies en blondies. Mijn favoriet is de klassieke chocolate chip cookie. Mijn oudere broer Marcos is dan weer verzot op mijn red velvet cake, een traditionele Amerikaanse rode chocolade cake met een witte frosting van roomkaas en witte chocolade.

“Mijn happy cups zijn uniek in de regio”

Op bestelling maakt Shaimey ook themataarten. Wie de Instagrampagina van Bumblebee bekijkt, zal amper kunnen weerstaan. Shaimey werkt elk gebak tot in detail af met heerlijke toppings en eetbare decoratie. “Mijn happy cups zijn uniek in de regio. Dat is een gelaagde cake bestaande uit crème en biscuit, handig geserveerd in een beker en afgewerkt met toppings.”

In de toekomst zou Shaimey graag nog groeien en een tweede vestiging oprichten. “Dat is echter nog toekomstmuziek, ik zit nog volop in de beginfase. Mijn mama is alvast heel trots op mij. Ze zegt dat ik een harde werker ben. Bijna elke week komt ze langs. Waarschijnlijk hebben mijn brownies daar ook iets mee te maken. (lacht)

Bumblebee is op woensdag en zondag van 12 tot 18 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 18 uur. De zaak is op maandag en dinsdag gesloten. Je kan ter plaatse bestellen of via Instagram,email en telefonisch (0493 87 53 01).