Pascale opent kattenhotel Kattopia met vijf ‘suites’ in Assebroek

In de Molenstraat 249 in Assebroek opent Pascale Blondeel-Gostiau de deuren van het kattenhotel Kattopia. “Ik heb al heel mijn leven een grote passie voor katten en bied hier opvang aan katjes waarvan de baasjes op reis zijn of er om andere redenen tijdelijk niet voor kunnen zorgen”, zegt ze.

Pascale Blondeel-Gostiau (53) is gefascineerd door katten, al haar hele leven lang. “Als jobstudent heb ik nog gewerkt in een kattenpension en ook vandaag nog hebben mijn man en ik enkele katten in huis”, vertelt ze. “Ik ben dan ook heel blij en fier dat ik nu mijn eigen kattenhotel heb.”

In bijberoep

Dat kattenhotel kreeg de naam Kattopia, een utopia of ideale wereld voor katten dus. “Het kattenhotel is, voorlopig alvast, nog een bijberoep. Ik werk ook nog in een schoonmaakbedrijf en mijn man is zelfstandig loodgieter. Maar ik steek er natuurlijk wel veel tijd in. Ik kweek overigens ook zelf katten”, zegt Pascale. “Wie de klanten zijn van het kattenhotel? Dat zijn vooral mensen die op reis gaan, voor enkele dagen, een week of twee weken, en hun kat hier een veilig en goed onderkomen willen geven. Ook mensen die een tijdje moeten opgenomen worden in het ziekenhuis of om gelijk welke andere redenen tijdelijk niet voor hun kat of katten kunnen zorgen, kunnen hier terecht.”

Kattenhotel Kattopia beschikt over vijf zogenaamde suites voor de katten, telkens met tot de verbeelding sprekende namen: Le cassis, Le Mistral, Le Port Pin, Le Mimosa en Le Panier. Afhankelijk van de grootte van de suite kost een verblijf 16 of 20 euro per dag per kat. Voor meerdere katten van één gezin is er een korting voorzien en er is ook een gezamenlijke ruimte voor de katten, wat de goedkoopste optie is.

Eten meebrengen

“In de suites staat een zeteltje – zodat ik de katten eens op schoot kan nemen – een krabpaal, speelgoed en potjes met gras voor de katten; dat is goed voor hun maag”, verduidelijkt Pascale. “De voeding is niet voorzien in de prijs. Die wordt meegebracht door de baasjes omdat het toch belangrijk is dat de katten de voeding eten die ze gewoon zijn; het is niet eenvoudig en eigenlijk ook niet aan te raden om hen plots andere voeding te geven, want die aanpassing duurt een tijd.” (PDV)

Meer info:www.kattopia.be