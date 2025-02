Papier-en kantoorhandel Kwarto in Roeselare verhuist: “Kleinere winkel, zelfde assortiment”

Papier-en kantoorhandel Kwarto langs de Westlaan in Roeselare verhuist binnenkort naar twee panden verderop. “We kiezen voor een kleinere winkel, maar het assortiment blijft wel hetzelfde”, aldus zaakvoerder Hans Vandecappelle.

Kwarto heeft al vijftien jaar een winkel langs de Westlaan in Roeselare. Ook het hoofdbureau van de papier-en kantoorhandel bevindt zich al sinds 2007 in de Rodenbachstad, langs de Onledegoedstraat.

“We merken echter dat het koopgedrag van onze klanten veranderd is. Klanten die zoeken naar papierwaren en kantoorartikelen hebben steeds minder nood aan grote winkels. Ze kopen kleinere hoeveelheden liever in een lokale winkel, maar plaatsen hun grote bestellingen meestal per e-mail of online via onze website”, aldus zaakvoerder Hans Vandecapelle.

Vaste gezichten blijven op post

Bij Kwarto merkt men ook dat de huurprijzen de voorbije jaren erg gestegen zijn. “Winkeloppervlak is een pak duurder geworden. De beslissing om kleinere winkels te runnen is dan ook logisch.”

In Roeselare moest Kwarto voor die oplossing niet ver zoeken. Vanaf 1 maart palmt de papier-en kantoorhandel het handelspand in waar vroeger nog de aanpalende pelletwinkel en daarvoor Oxfam huisden. Op 28 februari sluiten we één dag de deuren. Daarna kan men Kwarto ter hoogte van Westlaan 210 vinden in plaats van ons vroeger adres op nr. 214.”

De vaste gezichten van de huidige winkel in Roeselare blijven present. “De nieuwe winkel is kleiner, gezelliger ingericht en voorziene van LED-verlichting. Het assortiment blijft er net hetzelfde, er zal gewoon van elke product wat minder zijn.”

Ook plannen met andere winkels in West-Vlaanderen

Kwarto heeft in totaal tien winkels in West-en Oost-Vlaanderen. “In Izegem is de winkel tijdelijk gesloten, maar zoeken we naar een nieuwe, kleinere locatie. Ook voor Wevelgem en Brugge hebben we nog plannen.”