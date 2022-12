Pand 8 met huisnummer… 6 in Oostkamp

Charlotte Huyghe opende haar nieuwe shop in de Majoor Woodstraat in Oostkamp. Bij Pand 8 vind je een mooie verzameling aan fraaie interieur-

items, bijzondere geschenkjes, handgemaakte sieraden en nog veel meer voor ieders budget. De collectie is jong, eerlijk en duurzaam.

Pand 8 is een droom die uitkomt voor Charlotte Huyghe (35), gesteund door haar man Nils Casier (36) en hun twee dochters Claire (10) en Louise (7). “Voor ik met Pand 8 startte, was is dossierbeheerder bij Liantis en heb ik administratief werk gedaan bij Meuleman en Loeters maar ik wilde een nieuwe wending geven aan mijn leven.” De naam werd al snel gekozen maar door een aanpassing van de bouwplannen werd het huisnummer 6 in plaats van 8.

“We hadden alles al uitgewerkt en konden dus niet zomaar de naam weer aanpassen. Zo heet de winkel Pand 8 maar op huisnummer 6. De officiële opening heeft een tijdje op zich laten wachten maar ondertussen is alles piekfijn geschilderd”, lacht Nils.

(GST)